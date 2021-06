Estrela da Amadora oficializa chegada de Aloísio Genézio

O Club Football Estrela da Amadora SAD confirmou a contratação do médio brasileiro Aloísio Genézio, confirmando, dessa forma, a notícia avançada por Record na edição deste sábado. O jogador assinou um contrato válido para as próximas duas temporadas depois de se ter destacado no Amora em 2020/21.





Além de Aloísio Genézio, a SAD liderada por André Geraldes já anunciou as contratações do guarda-redes Gonçalo Tabuaço (ex-Leixões), do defesa Mamadu Candé (ex-Radomiak Radom/Polónia) e do avançado Paulinho (ex-Fafe).