Estrela da Amadora-Oliveirense, 1-0: golo surgiu já nos descontos

Um golo de Ronald, no último de sete minutos de descontos, garantiu este sábado a vitória ao Estrela da Amadora por 1-0 sobre a Oliveirense, em encontro da 13.ª jornada da 2.ª Liga, disputado em Leiria.

A jogar novamente em casa emprestada, os amadorenses sofreram para ultrapassar uma Oliveirense competente durante quase todo o jogo, mas que cedeu perante a forte pressão final do Estrela.

Os conjuntos revelaram-se bastante perdulários, desperdiçando diversas oportunidades. Foi preciso esperar pelo lance final para Ronald decidir a quinta vitória da equipa que, à condição, sobe ao terceiro lugar da II Liga, com 22 pontos.

O Estrela começou por tomar conta do jogo, mas cedo revelou falta de pontaria: logo aos cinco minutos, Gustavo Henrique atirou por cima da baliza, já dentro da área, e, aos 29, rematou desastradamente ao lado, sozinho à frente da baliza.

A Oliveirense, algo inquieta nos primeiros minutos, libertou-se a partir do quarto de hora. A precisar de pontos para fugir ao fundo da tabela -- é 13.ª, com 11 pontos -, a equipa de Oliveira de Azeméis procurava levar algo positivo de Leiria, e reagiu bem, terminando a primeira parte com mais posse de bola e mais remates.

O Estrela foi perdendo ideias e iniciativa e Sérgio Vieira percebeu que era preciso reagir à letargia, mas ainda viu a Oliveirense estar prestes a marcar, num livre de Zé Pedro, aos 53 minutos, e, depois, num desvio de Volnei num canto, aos 54.

À passagem dos 60 minutos, o treinador dos amadorenses alargou o ataque, com Paulinho e Ronaldo Tavares, que quase marcou um minuto depois, numa atrapalhação entre o guarda-redes Ricardo Ribeiro e Volnei, com o defesa a salvar já com o guardião longe da baliza.

O jogo abriu e surgiram mais oportunidades: Paulinho isolou-se, mas aleijou-se no lance e foi substituído 11 minutos depois de ter entrado, enquanto, do outro lado, Kazu, também recém-entrado na Oliveirense, teve nos pés o golo inaugural.

Frenético, o Estrela da Amadora lançou-se para a frente e Ronaldo Tavares, Ronald, e Aloísio, por duas vezes, erraram o alvo por muito pouco.

Num último fôlego, Ronaldo Tavares fugiu pela esquerda, cruzou, Jean Felipe atirou contra um adversário e Ronald aproveitou a sobra para rematar rasteiro e colocado, fazendo, aos 90+7, o golo que decidiu a vitória para o Estrela da Amadora.

Jogo realizado no Estádio Municipal Doutor Magalhães Pessoa, em Leiria.

Estrela da Amadora-Oliveirense, 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Ronald, 90+7 minutos.

Equipas:

- Estrela da Amadora: Wagner, Jean Filipe, Omurwa (Feratovic 46), Gaspar, João Reis, Rui Correia (Aloísio, 72), Latyr Fall (Ronaldo Tavares, 61), Guzmán, Gustavo Henrique, Ronald e João Silva (Paulinho, 61, Diogo Salomão, 72).

(Suplentes: Guilherme, Feratovic, Aloísio, Paulinho, Diogo Salomão, Miguel Lopes, Ronaldo Tavares, Shinga e Hevertton).

Treinador: Sérgio Vieira.

- Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Maga (Pimenta, 85), Volnei, Rodrigo Borges, Gadelho (Lessinho, 66), Jaiminho, Ibrahima, Serginho (Filipe Alves, 79), Michel Lima, Zé Pedro (Kazu, 66) e Jonata Bastos.

(Suplentes: Nuno Silva, Pimenta, Iago Reis, Filipe Alves, Lessinho, Graça, Marcelo Marques, Zé Leite e Kazu).

Treinador: Gonçalo Pereira.

Árbitro: Hélder Malheiro (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Rodrigo Borges (24), Rui Correia (33), Omurwa(39), Latyr Fall (45+2), Jaiminho (90) e Ronald (90+8).

Assistência: 264 espetadores.