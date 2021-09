Estrela da Amadora-Rio Ave, 2-5: festival de golos ilumina vila-condenses na Reboleira

O Rio Ave venceu esta sexta-feira o Estrela da Amadora, na Reboleira, por 5-2, em jogo da quinta jornada da 2.ª Liga portuguesa de futebol marcado por uma quebra de energia elétrica durante nove minutos.

Diogo Pinto, aos três minutos, inaugurou o marcador para o Estrela da Amadora, tendo Pedro Mendes, aos 22', feito o empate e Costinha, aos 28', colocado o Rio Ave a vencer. Hugo Gomes, aos 48', fez o 3-1. Miguel Rosa, aos 72', reduziu e, no minuto seguinte, Gabrielzinho fez o 2-4. O bis deste jogador surgiu aos 79' e selou o resultado.

Com este resultado, os líderes da 2.ª Liga somam agora 13 pontos e o Estrela da Amadora mantém os quatro com que entrou para esta jornada.

Fruto da liderança na prova, o Rio Ave entrou para o relvado do Estádio José Gomes como favorito perante o recém-regressado às competições profissionais, que somava duas derrotas, um empate e vinha de um triunfo (3-1), na receção ao Farense.

Contudo, os vila-condenses acabaram surpreendidos logo a abrir o jogo: aos três minutos, um violento remate de Xavi, de fora da área, obrigou o guarda-redes Jhonatan a uma defesa para a frente, onde apareceu Diogo Pinto, em cima da pequena área, e rematou para junto ao poste direito, fazendo o 1-0.

O Rio Ave arregaçou as mangas, tomou conta da posse de bola, mas, aos 13 minutos, a falha de energia numa das torres de iluminação obrigou o árbitro portuense Artur Soares Dias a interromper o jogo.

Esta paragem de nove minutos permitiu aos visitantes reorganizarem-se e, aos 26 minutos, Zé Manuel, de cabeça, deu o primeiro sinal de perigo e fez a bola passar junto ao poste direito de Vítor São Bento, depois de um cruzamento de Costinha.

A igualdade acabaria por surgir aos 22 minutos, quando Gabrielzinho recebeu na esquerda e cruzou para o coração da área, onde apareceu Pedro Mendes, sem marcação, para fazer o 1-1.

Ainda os homens da Reboleira mal tinham digerido a igualdade e já os comandados de Luís Feire se colocavam na condição de vencedores. Num canto cobrado por Pedro Amaral, a bola aterrou na cabeça de Costinha, que fez a reviravolta no marcador (2-1), aos 28 minutos.

Em cima do intervalo, Diogo Pinto teve nos pés a possibilidade de fazer o 2-2, contudo o guarda-redes Jhonatan defendeu.

A abrir a segunda parte, Hugo Gomes aniquilou as aspirações amadorenses, aos 48 minutos, na sequência de um canto, depois de Zé Manuel ter surgido ao primeiro poste a desviar a bola que sobraria para o central fazer o 3-1.

Sem capacidade para sair na transição ou em contra-ataque, o Estrela da Amadora tentou mudar o rumo dos acontecimentos, com as entradas de Miguel Rosa, Reko e Tipote.

Foi precisamente Miguel Rosa que reacendeu a chama dos tricolores, de livre direto, aos 72 minutos, mas foi sol de pouca dura, já que, aos 73', Gabrielzinho, que acabaria por bisar, aos 79, fez o 4-2.

Um desentendimento entre o treinador do Estrela da Amadora com o árbitro levou Artur Soares Dias a expulsar, com dois cartões amarelos, ao minuto 81, Rui Santos numa altura em que o jogo estava perdido para os tricolores, sendo que o resultado não viria a sofrer alterações.

Jogo realizado no Estádio José Gomes, na Amadora.

Estrela da Amadora - Rio Ave, 2-5.

Ao intervalo: 1-2.

Marcadores:

1-0, Diogo Pinto, 03 minutos.

1-1, Pedro Mendes, 22.

1-2, Costinha, 28.

1-3, Hugo Gomes, 48.

2-3, Miguel Rosa, 72.

2-4, Gabrielzinho, 73.

2-5, Gabrielzinho, 79.

Equipas:

- Estrela da Amadora: Vítor São Bento, Sérgio Conceição (Tiago Melo, 87), Mamadou Traoré, Matheus Dantas, Edu Duarte, Diogo Pinto (Tipote, 62), Aloísio, Chapi (Reko, 62), Xavi (Miguel Rosa, 46), Diogo Salomão (Bruno Gonçalves, 74) e Paulinho.

(Suplentes: Gonçalo Tabuaço, André Duarte, Reko, Tiago Melo, Horácio Jau, Bruno Gonçalves, Mamadu Candé, Miguel Rosa e Tipote).

Treinador: Rui Santos.

- Rio Ave: Jhonatan, Costinha, Hugo Gomes, Aderlan Santos, Pedro Amaral (Aziz, 79), Vítor Gomes, Joca (Ukra, 65), Guga (Rúben Gonçalves, 78), Gabrielzinho, Zé Manuel e Pedro Mendes (Ângelo, 82).

(Suplentes: Leo Vieira, Ângelo, Alhassane, Ukra, Rúben Gonçalves, Nuno Namora, Fábio Ronaldo, Zimbabwe e Aziz).

Treinador: Luís Freire.

Árbitro: Artur Soares Dias (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Chapi (29), Zé Manuel (39), Matheus Dantas (61), Miguel Rosa (64), Mamadou Traoré (67) e Vítor Gomes (71 e 90+3). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Vítor Gomes (90+3). Cartão vermelho por duplo amarelo para Rui Santos (81).

Assistência: 957 espetadores.