Estrela da Amadora vence Farense em jogo com três cartões vermelhos para os algarvios

O Estrela da Amadora bateu o Farense, por 3-1, na 3.ª jornada da Liga Sabseg, num jogo que ficou marcado pelos três cartões vermelhos diretos mostrados a jogadores dos algarvios.





O conjunto de Faro até saiu para o intervalo a vencer, fruto do golo apontado por Pedro Henrique (17'). No descanso, os algarvios já estavam reduzidos a 10 jogadores, depois do vermelho direto mostrado a Bura, aos 21 minutos.No segundo tempo, Cláudio Falcão (63') e Alex Pinto (87') também tiveram ordem de expulsão e o Farense acabou derrotado por 3-1, com o conjunto da Amadora a fazer três golos em pouco mais de dez minutos. Leandro Tipote empatou a partida (81') e Diogo Costa Pinto bisou (85' e 90'+2) para confirmar a reviravolta no marcador.O Estrela da Amadora somou assim a primeira vitória na Liga Sabseg e subiu ao 5.º lugar, com quatro pontos, ao passo que o Farense segue no 16.º posto, com um ponto.