Ainda segundo a nota de imprensa, na primeira fase do campeonato sub-19, "Fábio Matos liderou a melhor defesa da prova".



Com o regresso de André Ferreira ao Benfica, depois de ter sido o guarda-redes mais utilizado ao longo da época pelos quatro treinadores que estiveram no banco do Leixões, Fábio Matos é o segundo guarda-redes, depois de Rui Nibra, a integrar o plantel profissional do clube.



O guarda-redes júnior Fábio Matos assinou contrato profissional válido até 2021 e foi promovido ao plantel principal do Leixões, que vai disputar a II Liga de futebol, anunciou hoje o clube de Matosinhos.No comunicado publicado na página do Facebook da SAD, o Leixões dá conta da promoção do atual guarda-redes de 18 anos, que defende as redes da equipa no Campeonato Nacional sub-19, e que fez toda a formação em Matosinhos.

Autor: Lusa