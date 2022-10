Fair play na Liga SABSEG: Sp. Covilhã deu boleia ao rival

O Torreense deparou-se com um problema mecânico no seu autocarro à partida para a Covilhã, onde jogou ontem a 10ª jornada da 2ª Liga. A equipa do Oeste, porém, não ficou em terra, já que os serranos disponibilizaram o seu transporte para a deslocação do adversário. "Quero enaltecer o enorme gesto de fair play do Sp. Covilhã, que nos foi buscar sexta-feira. Foi magnífico", realçou Pedro Moreira, técnico do Torreense.