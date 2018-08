Continuar a ler

O resultado final foi selado com um terceiro golo do brasileiro Anderson.Num jogo realizado no Municipal de Famalicão, o novo treinador dos famalicenses, Sérgio Vieira, fez alinhar de início o guarda-redes Defendi, seguindo-se os defesas Joel, Jorge Miguel, Ricardo e Hugo Gomes, enquanto o meio-campo foi preenchido por Filipe Oliveira e Deni Hocko e na frente jogaram Feliz, Willian, Walterson e Fabrício.O Famalicão joga oficialmente no sábado, dia 11, em Faro, numa deslocação a casa do Farense a contar para a primeira jornada da 2.ª Liga.Já a formação B do Sp. Braga, que será orientada por Wender Said, vai iniciar a época em P. Ferreira, no domingo, dia 12, pelas 11:15.