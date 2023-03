Farense bate Leixões em jogo com três expulsões

O Farense recebeu e venceu este domingo, por 1-0 , o Leixões, em encontro da 23.ª jornada da Liga Sabseg que contou com três expulsões.Sem mexidas no marcador até à passagem da hora de jogo, foi aos 62 minutos que começou o 'pesadelo' para os lobos do mar. O central sérvio Nemanja Calasan viu vermelho direto e deixou o Leixões reduzido a 10 unidades, instantes antes do Farense inaugurar o marcador, aos 65', por intermédio de Rui Costa, que aproveitou uma saída a jogar em falso da equipa visitante.10 minutos depois, aos 75', foi a vez de Fabinho, médio do Leixões, ver o vermelho direto, altura em que a equipa de Vítor Martins passou a jogar com nove elementos.A poucos minutos do final da partida, ainda houve tempo para Elves Baldé, extremo do Farense, ser igualmente expulso. O português, ex-Sporting, viu o primeiro cartão amarelo aos 85 minutos e o segundo aos 89'.Com este resultado, o Farense segue na 3.ª posição da Liga Sabseg com 41 pontos, ao passo que o Leixões é 10.º colocado, com 29.