Farense bate Mafra em jogo de preparação

O Farense levou a melhor diante do Mafra, por 3-2, em jogo de preparação disputado na tarde deste sábado, no reduto dos mafrenses.Harramiz, Lucão e Vasco Oliveira foram os autores dos golos dos algarvios, enquanto Pedro Lucas e Bura marcaram para o Mafra.Recorde-se que pela manhã o Farense jogou com o Torreense, num ensaio que terminou sem golos.