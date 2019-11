Farense-Chaves, 1-0: Líder da 2.ª Liga desperdiça dois penáltis mas conquista vitória

O Farense recebeu e venceu este sábado o Chaves, por 1-0, em jogo da 11.ª jornada da 2.ª Liga, somando assim 30 pontos e consolidando a liderança da prova.O nigeriano do Farense Irobiso assinou o único golo da partida. Destaque ainda para Igor Rodrigues (o guarda-redes do Benfica cedido ao Chaves esta temporada), um dos protagonistas deste encontro, ao defender dois penáltis favoráveis aos algarvios - ambos batidos por Fabrício Simões (aos 27' e aos 89').O Farense sofreu para somar a sexta vitória consecutiva na 2.ª Liga.O Farense, que veio de uma derrota na Taça de Portugal que podia ter deixado marcas - perante um Sertanense, do Campeonato de Portugal, que terminou a partida com oito jogadores (2-1, após prolongamento) -, ganhou ascendente sobre o adversário, cujo ímpeto se intensificou a partir do segundo quarto de hora de partida.O extremo sul-africano Mayambela obrigou Igor a defesa apertada (18 minutos), surgindo pouco depois a primeira grande penalidade da partida por mão de Diego Galo (26).Fabrício Simões rematou para uma grande defesa de Igor Rodrigues, que voou para a sua esquerda para travar o 'castigo máximo'.Na segunda metade, o Desportivo de Chaves equilibrou a partida e chegou mais vezes com perigo à baliza de Hugo Marques, que aos 70 minutos viu o defesa Cássio a cortar a bola em cima da linha de baliza após remate de João Paredes.Aos 85 minutos, quando o jogo já parecia encaminhar-se para a igualdade, Irobiso 'enrolou-se' com a bola na grande área e acabou por atirar com sucesso, garantindo o triunfo dos algarvios.O Farense podia ter aumentado a vantagem aos 89 minutos, não fosse Igor Rodrigues ter novamente ganhado o duelo pessoal com um infeliz Fabrício Simões a partir da marca de penálti.Os algarvios ocupam o primeiro lugar, com 30 pontos, mais oito do que o seu próximo adversário, o Nacional, que vai colocar o calendário da 11.ª ronda em dia no domingo, perante o Casa Pia.Farense - Desportivo de Chaves, 1-0.Ao intervalo: 0-0.1-0, Irobiso, 85 minutos.: Hugo Marques, Bandarra, Luís Rocha, Cássio, Rafael Vieira (Bura, 82), Filipe Melo, Fabrício Isidoro, Ryan Gauld, Mayambela (Alvarinho, 82), Irobiso (André Vieira, 90+4) e Fabrício Simões.(Suplentes: Daniel Fernandes, André Vieira, Bura, Pedro Simões, Alvarinho, Ângelo Taveira e Furlan).Treinador: Sérgio Vieira.: Igor Rodrigues, Jean Felipe (Platiniy, 87), Diego Galo, Kevin Medina, José Gomes, Jefferson, Gamboa (David Moura, 80), Fatai, João Teixeira (João Paredes, 67), João Bachi e André Luís.(Suplentes: Samu, Hugo Basto, Costinha, David Moura, Calasan, João Paredes e Platiny).Treinador: José Mota.Árbitro: Artur Soares Dias (Porto).: Cartão amarelo para Filipe Melo (02), Jefferson (28), João Teixeira (45+2), Sérgio Vieira (treinador do Farense, 58), José Gomes (58) e Irobiso (85).Assistência: Cerca de 3.000 espetadores.