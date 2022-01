Farense e o adiamento do jogo com o Varzim: «Confrontado com o comunicado da Liga às 14h15»

O jogo entre Varzim e Farense, da 16.ª jornada da 2.ª Liga, que estava agendado para hoje, foi adiado devido a um surto de Covid-19 na equipa poveira. Nas redes sociais, o clube algarvio já reagiu."O Sporting Clube Farense SAD comunica que, na chegada ao Estádio do Varzim Sport Club às 14h15, foi confrontado com o comunicado da Liga que devido a outro surto na equipa do Varzim Sport Club, o delegado de saúde obriga o adiamento do jogo marcado para as 15h30. Encontramo-nos em contato com as instâncias desportivas para avaliar esta decisão", pode ler-se na página de Facebook do Farense.

A Liga informou que "o delegado de saúde da Unidade de Saúde Publica da ACeS da Póvoa de Varzim-Vila do Conde, Manuel Monteiro, determinou que todo o plantel e staff do Varzim deverá manter-se em isolamento profilático/quarentena".

Na mesma nota informativa, a LPFP esclarece que o isolamento do plantel poveiro durará até 18 de janeiro, levando à "suspensão dos jogos no período de quarentena, considerando que apenas dispõe de nove jogadores e que a quarentena afeta também, o staff técnico".

Esta é a segunda vez, em pouco mais de duas semanas, que o plantel dos poveiros regista casos positivos do coronavírus, que levaram a isolamento do grupo e ao adiamento de jogos.

A nova data para a realização do Varzim--Farense ainda não foi divulgada pela LPFP, que terá também reagendar a partida frente dos poveiros com o Desportivo de Chaves, que estava marcada para domingo.

