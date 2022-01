Farense-Estrela da Amadora, 3-0: algarvios aproveitam superioridade numérica e voltam às vitórias

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Farense quebrou hoje um ciclo de quatro jogos sem ganhar na Liga Sabseg, ao bater em casa o Estrela da Amadora 3-0, aproveitando a expulsão de Diogo Salomão no início do segundo tempo.

No encontro que abriu a 20.ª jornada, o extremo viu o segundo amarelo e foi expulso aos 53 minutos, numa altura em que os forasteiros até estavam melhor, abrindo caminho para o ascendente algarvio, expresso com golos de Cristian Ponde (73), Pedro Henrique (78) e Bruno Paz (89).

Os algarvios, que estavam há mais de dois meses sem triunfar no São Luís (2-0 ao Trofense, em 13 de novembro), subiram ao 15.º lugar, fora da zona de despromoção, com 17 pontos e dois jogos em atraso, enquanto o Estrela ocupa o sexto lugar, com 29.

O Farense teve mais bola na primeira parte, mas criou apenas duas ocasiões sérias de perigo, pelo extremo Vasco Lopes, que obrigou Gonçalo Tabuaço a defesa apertada (10 minutos), e pelo médio Fabrício Isidoro, que falhou um desvio por centímetros (28).

Com o Estrela apagado, o técnico Ricardo Chéu mexeu ao intervalo, colocando Xavi, e a equipa reagiu de imediato, iniciando o segundo tempo 'em cima' dos algarvios: Xavi, aos 48, e Madson, aos 51, viram Rafael Defendi travar dois remates perigosos.

Surgiu, na pior altura para os estrelistas, Diogo Salomão a trair as aspirações da sua equipa, com um segundo cartão amarelo infantil: atirou uma bola para dentro do campo quando o Farense tentava um contra-ataque num lançamento lateral rápido.

A equipa de Vasco Faísca - somou a primeira vitória, ao terceiro encontro como técnico do Farense - instalou-se imediatamente no meio-campo adversário, mas escasseavam as oportunidades, até que surgiu Cristian Ponde a abrir o marcador, aos 73, após cruzamento de Elves Baldé.

Os adeptos locais respiraram de alívio e viram a sua equipa aumentar a diferença, por Pedro Henrique (78), na sequência de um canto, e Bruno Paz (89), após jogada individual dentro da área.

Jogo no Estádio de São Luís, em Faro.

Farense - Estrela da Amadora, 3-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Cristian Ponde, 73 minutos.

2-0, Pedro Henrique, 78.

3-0, Bruno Paz, 89.

- Farense: Rafael Defendi, Bura (Henrique, 69), Robson, Cláudio Falcão, Bandarra, Fabrício Isidoro (Mica, 69), Bruno Paz, Abner, Mayambela (Cristian Ponde, 59), Vasco Lopes (Elves Baldé, 59) e Pedro Henrique (Harramiz, 85).

(Suplentes: Ricardo Velho, Gut, Madi Queta, Harramiz, Henrique, Cristian Ponde, Jonatan Lucca, Elves Baldé e Mica).

Treinador: Vasco Faísca.

- Estrela da Amadora: Gonçalo Tabuaço, Miguel Lopes (Xavi, 46), André Duarte, Anthony Correia, Tiago Melo (Leandro Tipote, 88), Chapi (Aloísio, 62), Mamadou Traoré (Michel, 80), Afonso Figueiredo, Diogo Salomão, Madson e Diogo Pinto (Reko, 88).

(Suplentes: Nuno Hidalgo, Reko, Xavi, Aloísio, Maestro, Edu Duarte, Michel, Leandro Tipote e Smary).

Treinador: Ricardo Chéu.

Árbitro: David Silva (Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Miguel Lopes (35), Diogo Salomão (49 e 53), Chapi (55), Bandarra (56), Gonçalo Tabuaço (62), Mamadou Traoré (77), Pedro Henrique (84), Cristian Ponde (85) e Cláudio Falcão (90+1). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Diogo Salomão (53).

Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.