Farense-Leixões, 0-1: matosinhenses 'estragam' estreia de Vasco Faísca nos algarvios

O Leixões voltou esta segunda-feira às vitórias na Liga SABSEG, ao bater fora o Farense, por 1-0, na 18.ª jornada da prova, com um penálti de Sapara a estragar a estreia do técnico Vasco Faísca nos algarvios.

Depois de duas derrotas consecutivas no campeonato -- e apenas uma vitória nos últimos oito jogos oficiais --, bastou uma grande penalidade convertida pelo avançado nigeriano, aos 26 minutos, para a equipa de Matosinhos voltar a saborear três pontos, perante um Farense que, na segunda parte, justificou outro resultado e somou duas bolas nos ferros.

O Leixões ocupa o 13.º lugar, com 21 pontos e um jogo em atraso, enquanto o Farense continua no 16.º, com 14 pontos e dois jogos a menos.

Se no Farense, sem competir há um mês devido ao adiamento dos jogos com Varzim e Académica por surtos de covid-19 nos adversários, o novo treinador operou três alterações face à derrota de 18 de dezembro em Chaves, já José Mota optou por fazer seis mudanças no onze do Leixões.

Com três semanas de trabalho sob o comando de Faísca, a equipa de Faro -- que se apresentou com três centrais, à semelhança do adversário -- teve mais posse de bola na primeira parte, mas sem imaginação para criar dificuldades à defensiva forasteira.

Stefanovic ainda evitou no chão um cruzamento/remate de Henrique, aos 14 minutos, mas, aos poucos, o Leixões, mais apostado no contra-ataque, foi ganhando confiança e, depois de Oliveira ter ameaçado com um remate por cima (20'), Sapara ganhou uma grande penalidade, por falta de Henrique, que ele próprio converteu (26').

Na reação algarvia, Madi Queta esteve perto da igualdade, cabeceando para defesa de Stefanovic (35'), enquanto Rafael Defendi, de volta à baliza do Farense, foi decisivo nos descontos da primeira parte (45'+3), tirando o golo a Wendel por duas vezes no mesmo lance.

A equipa da casa ganhou mais acutilância ofensiva após o intervalo, instalou-se no meio-campo do Leixões e não demorou a criar duas flagrantes oportunidades de golo, desperdiçadas por Bruno Paz, num remate ao poste (52'), e Henrique, que isolado por Paz atirou cruzado a centímetros do poste (53').

Apesar de ter perdido fulgor, o Farense continuou mais próximo do golo - Bandarra atirou ao poste, num remate com ressalto em Fabinho (74 minutos), e Vasco Lopes obrigou Stefanovic a grande defesa (83') --, mas o resultado já não se alterou.

Jogo no Estádio de São Luís, em Faro.

Farense -- Leixões, 0-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcador:

0-1, Sapara, 26 minutos (grande penalidade).

Equipas:

- Farense: Rafael Defendi, Gut (Seruca, 76), Robson, Eduardo Mancha, Bandarra, Fabrício Isidoro, Bruno Paz (Mica, 69), Henrique, Cristian Ponde (Paollo Madeira, 81), Madi Queta (Vasco Lopes, 69) e Pedro Henrique.

(Suplentes: Ricardo Velho, Vasco Lopes, Rafinha, Tucão, Jonatan Lucca, Seruca, Paollo, Mica e Tiago Lopes).

Treinador: Vasco Faísca.

- Leixões: Stefanovic, Gustavo França, Léo Bolgado, Nduwarugira, Pastor, Fabinho (João Meira, 85), Ben Hassan, Seck, Sapara (Morim, 57), Oliveira (Kiki, 72) e Wendel (Isnaba, 85).

(Suplentes: Beunardeau, Abel Folha, Diogo Leitão, George, Kiki, Calasan, João Meira, Morim e Isnaba).

Treinador: José Mota.

Árbitro: António Nobre (Leiria).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Sapara (18), Gustavo França (21), Eduardo Mancha (45), Stefanovic (53), Gut (70) e Ben Hassan (72).

Assistência: Cerca de 500 espetadores