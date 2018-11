Farense-Mafra, 1-0: Golo de Irobiso vale vitória

Um golo solitário do avançado nigeriano Irobiso, no início da segunda parte, bastou para o Farense vencer este domingo na receção ao Mafra, em jogo antecipado da 16.ª jornada da 2.ª Liga.A equipa de Faro, que igualou o adversário na tabela (ambos com 15 pontos), começou melhor na partida, com mais dinâmica ofensiva, gerando várias situações de perigo bloqueadas pelo guardião adversário.Logo aos dois minutos, Irobiso, servido por Alvarinho, isolou-se, mas João Godinho evitou o golo, voltando a salvar a sua equipa aos 12 minutos, após cabeceamento de Bruno Bernardo na sequência de um pontapé de canto.As oportunidades para os anfitriões continuaram, enquanto o Mafra só apareceu perto da baliza de Daniel Fernandes aos 41 minutos, num remate de Zé Tiago à figura.Cinco minutos após o reatamento, Alvarinho construiu uma jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para a área, onde surgiu Irobiso a antecipar-se à defensiva do Mafra para assinar o único golo do encontro, quarto na sua contabilidade pessoal na 2.ª Liga.Esse momento trouxe outra cara à partida, com os forasteiros a assumirem a posse de bola, estando muito perto do empate quando Harramiz surgiu isolado perante Daniel Fernandes e rematou para defesa do guardião internacional inglês (63).Jogo no Estádio de São Luís.Farense - Mafra, 1-0.Ao intervalo: 0-0.Marcador:1-0, Irobiso, 50 minutos.Equipas:- Farense: Daniel Fernandes, Filipe Godinho, Bruno Bernardo, Cássio, Jorge Ribeiro, David Moura (Markovic, 69), Nuno Borges (Mayambela, 46), Ryan Gauld, Alvarinho (Alan Júnior, 73), Fabrício e Irobiso.(Suplentes: Hugo Marques, Delmiro, Pedro Kadri, Markovic, Mayambela, Alan Júnior e Fábio Nunes).Treinador: Rui Duarte.- Mafra: João Godinho, Rúben Freitas (Gonçalo Abreu, 80), Gui, Miguel Lourenço, Gui Ferreira (Ruca, 73), Rui Pereira (Flávio Silva, 62), Cuca, Zé Tiago, Pedro Ferreira, Harramiz e Bruninho.(Suplentes: Ricardo Janota, Ministro, Flávio Silva, Hugo Ventosa, Vinicius Tanque, Gonçalo Abreu e Ruca).Treinador: Filipe Martins.Árbitro: Hélder Malheiro (Lisboa).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Harramiz (05), Cuca (14), Bruno Bernardo (20), Irobiso (25), Jorge Ribeiro (33), Pedro Ferreira (38), Fabrício (46) e Alan Júnior (90+6).Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.