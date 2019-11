Farense-Mafra, 2-1: Vitória dos algarvios vale salto para a liderança

O Farense somou este domingo a terceira vitória consecutiva na 2.ª Liga, ao bater em casa o Mafra, por 2-1, em partida da nona jornada, saltando para a liderança provisória da prova.Os golos de Fabrício Simões (37 minutos, de penálti) e Matheus Silva (50') colocaram os algarvios no primeiro lugar da tabela, com 21 pontos, apesar de terem sofrido nos minutos finais para segurar o triunfo após o golo de Paul Ayongo (71') e perante um Mafra que merecia ter saído do Algarve com um ponto.Com os algarvios 'adormecidos', o Mafra entrou em jogo com maior disposição ofensiva e Franco ameaçou logo no primeiro minuto, com um remate para fora.Apesar da pressão alta e da maior posse de bola, a equipa de Vasco Seabra não criou oportunidades de golo, enquanto o Farense teve a sua primeira ocasião à passagem da meia hora por Ryan Gauld, que rematou fraco e à figura após contra-ataque.Poucos minutos depois, os algarvios chegaram à vantagem: Franco pretendia cortar a bola, mas acabou por pontapear Gauld, vindo de trás, com Fabrício Simões a converter a respetiva grande penalidade (37).O Mafra continuou com ascendente até ao intervalo e, aos 41 minutos, Rafael Furlan, com um corte decisivo, tirou o golo da igualdade a Rúben Freitas.O intervalo fez bem ao Farense, que surgiu mais dinâmico no arranque do segundo tempo e, aos 50 minutos, aumentou a diferença por Matheus Silva, na recarga a um remate de Fábio Nunes defendido por João Godinho.Os forasteiros voltaram a reagir e acabaram por reduzir distâncias, por Paul Ayongo, aos 71 minutos, após desentendimento entre o guarda-redes Hugo Marques e o defesa Luís Rocha.O Farense sofreu na parte final da partida, empurrado pela pressão dos mafrenses, e Hugo Marques acabou por segurar o triunfo com uma excelente defesa a remate de Diego Medeiros, no quinto minuto de descontos.Ao intervalo: 1-0.Marcadores:1-0, Fabrício Simões, 37 minutos (grande penalidade).2-0, Matheus Silva, 50.2-1, Paul Ayongo, 71.Hugo Marques, Matheus Silva, Luís Rocha, Cássio, Rafael Furlan (Alvarinho, 79), Filipe Melo, Fabrício Isidoro, Mayambela (Bura, 75), Fábio Nunes, Ryan Gauld (Bandarra, 84) e Fabrício Simões.(Suplentes: Daniel Fernandes, Tavinho, Bura, Bandarra, Irobiso, Rafael Vieira e Alvarinho).Treinador: Sérgio Vieira.João Godinho, Rúben Freitas, Juary, João Miguel, Joel Ferreira (Gui Ferreira, 80), Cuca (Flávio Silva, 82), Franco, Nuno Rodrigues (Diego Medeiros, 69), Zé Tiago, Lucas Silva e Paul Ayongo.(Suplentes: Chastre, Rui Pereira, Flávio Silva, Diego Medeiros, Gui Ferreira, João Tavares e Miguel Lourenço).Treinador: Vasco Seabra.: André Castro (Aveiro).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Cássio (45+1), Juary (52), Mayambela (56), Cuca (59) e Vasco Seabra, treinador do Mafra (73).: Cerca de 2.500 espectadores.