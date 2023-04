Farense-Moreirense, 3-1: algarvios aproveitam superioridade numérica para derrotarem o líder

O Farense impôs esta sexta-feira a terceira derrota do líder Moreirense na Liga Sabseg, por 3-1, capitalizando a superioridade numérica na segunda metade da partida da 27.ª ronda para marcar dois golos decisivos em cinco minutos.

O conjunto algarvio adiantou-se aos 34 segundos, na primeira jogada da partida, por Marco Matias, André Luís igualou de grande penalidade (38), mas a expulsão de Gonçalo Franco (57) foi determinante, surgindo logo depois os tentos de Muscat (63) e Cristian Ponde (68).

O Farense, que somou a quarta vitória caseira seguida, isolou-se provisoriamente no terceiro lugar, com 48 pontos, mais três do que o Académico de Viseu, que no sábado recebe o Vilafranquense, quinto (41), enquanto o Moreirense mantém-se no topo da tabela, com 60.

Os adeptos locais saltaram para festejar logo no primeiro minuto da partida: Abner cruzou da esquerda e Luís Rocha cortou de forma incompleta, deixando-se antecipar duas vezes por Marco Matias, que rematou de pé esquerdo para defesa de Kewin Silva e concretizou com o pé direito na recarga.

Ao longo da primeira metade, o Moreirense criou mais perigo junto da baliza algarvia, nomeadamente por Kodisang (10 minutos) e André Luís, que desperdiçou aos 28 mas marcou 10 minutos depois, convertendo um penálti a castigar mão na bola de Pastor.

Perante um Farense que, nesta fase, parecia apenas 'viver' do golo madrugador, o líder do campeonato terminou a primeira parte 'por cima', com o central Luís Rocha a cabecear ao poste na melhor ocasião (43), após canto.

Já no segundo tempo, depois de Gonçalo Franco ser expulso (57) por acumulação de amarelos, o Farense motivou-se, impôs o domínio e aproveitou a superioridade numérica para 'matar' a partida no espaço de cinco minutos.

Pedro Henrique, recém-entrado, ganhou o duelo aéreo após canto e Muscat desviou para o 2-1 na pequena área (63), e Cristian Ponde assinou o terceiro golo dos algarvios numa grande penalidade (68) que puniu falta de Kewin Silva sobre Marco Matias.

Jogo disputado no Estádio de São Luís, em Faro.

Farense - Moreirense, 3-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Marco Matias, 1 minuto.

1-1, André Luís, 38 (grande penalidade).

2-1, Muscat, 63.

3-1, Cristian Ponde, 68 (grande penalidade).

Equipas:

- Farense: Ricardo Velho, Pastor, Gonçalo Silva, Muscat, Abner (Talocha, 80), Cláudio Falcão (Rui Costa, 80), Fabrício Isidoro (Marcos Paulo, 69), Mattheus Oliveira, Cristian Ponde, Marco Matias e Lucão (Pedro Henrique, 60).

(Suplentes: Rafael Defendi, Robson, Marcos Paulo, Elves Baldé, Bandarra, Diogo Viana, Rui Costa, Talocha e Pedro Henrique).

Treinador: José Mota (substituído no banco por Paulo Sousa, devido a castigo).

- Moreirense: Kewin Silva, David Bruno (Walterson, 81), Luís Rocha, Hugo Gomes, Pedro Amador (Frimpong, 81), Gonçalo Franco, Lawrence Ofori, Kodisang, Alan Guimarães (Platiny, 74), João Camacho (Sori Mané, 60) e André Luís (Pedro Aparício, 74).

(Suplentes: Ricardo Silva, Rafael Santos, Fábio Pacheco, Walterson, Pedro Aparício, Sori Mané, Frimpong, Victor Garcia e Platiny).

Treinador: Paulo Alves.

Árbitro: André Narciso (AF Setúbal).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Fabrício Isidoro (14), Gonçalo Franco (18 e 57), Cláudio Falcão (22), David Bruno (45) e André Luís (71). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Gonçalo Franco (57).

Assistência: Cerca de 3.000 espetadores.