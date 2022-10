Farense-Oliveirense, 2-0: Vitória vale regresso ao segundo lugar na 2.ª Liga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Farense venceu hoje, por 2-0, a Oliveirense, capitalizando um golo madrugador e a superioridade numérica na última meia hora do jogo da 11.ª jornada da 2.ª Liga para regressar ao segundo lugar.

O golo de Rui Costa, logo aos três minutos, e a 'cabeçada' de Cláudio Falcão (60), dois minutos após a expulsão de Rodrigo Borges (58'), permitiram à equipa de Vasco Faísca subir ao segundo posto, com 21 pontos, a sete do líder Moreirense, enquanto o conjunto de Oliveira de Azeméis é 13.º classificado, com 10.

A entrada certeira do Farense nasceu de um canto contra os algarvios, com Velasquez a iniciar o contra-ataque e a servir Rui Costa, que correu isolado desde o seu meio-campo perante a passividade dos adversários, definindo bem à saída do guardião Ricardo Ribeiro.

O jogo continuou com bom ritmo, com a Oliveirense a responder por Michel Lima, que aos 11 minutos obrigou Ricardo Velho a boa defesa, e a trave a evitar o segundo da equipa de Faro, num 'míssil' de Cristian Ponde (12), enquanto Rui Costa voltou a criar perigo, mas Ricardo Ribeiro defendeu (19).

A partir de meio da primeira parte, após um remate de Muscat à meia volta que saiu ao lado (23), o Farense perdeu dinâmica ofensiva e a Oliveirense 'pegou' na partida até ao intervalo, com Ricardo Velho a evitar o golo nas tentativas de Duarte Duarte (31) e Michel Lima (40).

O segundo tempo estava mais calmo, até que Rodrigo Borges foi expulso, com dois cartões amarelos no espaço de cinco minutos (53 e 58), e o Farense aproveitou para alargar a vantagem (60), num cabeceamento ao primeiro poste de Cláudio Falcão, entrado há poucos minutos, após canto de Marco Matias, que somou a sexta assistência da época.

O Farense controlou a partida até ao apito final e podia ter aumentado a diferença, com Ricardo Ribeiro a evitar remates perigosos de Rui Costa (65), Pedro Henrique (71) e Marco Matias (81) e o poste esquerdo a travar o 'tiro' de Elves Baldé (90+5).

Jogo disputado no Estádio de São Luís, em Faro.

Farense - Oliveirense, 2-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Rui Costa, 03 minutos.

2-0, Cláudio Falcão, 60.

Equipas:

Farense: Ricardo Velho, Bandarra (Talocha, 70), Muscat, Robson, Abner, Marcos Paulo (Cláudio Falcão, 55), Vítor Gonçalves, Cristian Ponde (Elves Baldé, 70), Velasquez (Pedro Henrique, 55), Marco Matias e Rui Costa (Harramiz, 85).

(Suplentes: Rafael Defendi, Vasco Lopes, Lucão, Elves Baldé, Cláudio Falcão, Talocha, Harramiz, Gonçalo Silva e Pedro Henrique).

Treinador: Vasco Faísca.

Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Miguel Maga (Gonçalo Pimenta, 74), Volnei, Rodrigo Borges, Vasco Gadelho, Filipe Alves (Iago Reis, 63), Serginho (Marcelo Marques, 87), Jaime Pinto, Duarte Duarte (Pedro Graça, 87), Michel Lima e Jonata (Lessinho, 74).

(Suplentes: Nuno Silva, Gonçalo Pimenta, Iago Reis, Lessinho, Pedro Graça, Marcelo Marques, Pisco, Zé Pedro e Kazu).

Treinador: Fábio Pereira.

Árbitro: David Silva (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Rui Costa (09), Miguel Maga (22), Marcos Paulo (51), Rodrigo Borges (53 e 58), Pedro Henrique (76) e Pedro Graça (90+3). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Rodrigo Borges (58).

Assistência: Cerca de 2.000 espectadores.