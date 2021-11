Farense-Penafiel, 2-2: algarvios asseguram igualdade após anularem duas desvantagens

Farense e Penafiel empataram 2-2 esta segunda-feira, em jogo da 10.ª jornada da Liga Sabseg, em que os algarvios, ainda sem triunfos na prova, anularam duas desvantagens para segurarem um ponto.

Os forasteiros inauguraram o marcador por João Amorim (três minutos), Elves Baldé respondeu dois minutos depois, Roberto deu nova vantagem aos visitantes (31') e seria o autogolo de Lucas Tagliapietra, já na segunda parte (73'), a fixar a igualdade.

O Penafiel ocupa o sétimo lugar, com 15 pontos, enquanto o Farense, que somou o quinto empate consecutivo, mas continua sem vitórias, é 16.º, com seis pontos e um jogo em atraso.

As duas equipas proporcionaram um início de jogo explosivo, com dois golos nos primeiros cinco minutos: um grande remate do médio ofensivo João Amorim de fora da área, após um pontapé de canto (três minutos) e um cabeceamento ao segundo poste de Elves Baldé (cinco), na sequência de cruzamento da direita de Amine.

Com o golo da igualdade, o Farense motivou-se e assumiu o ascendente, criando várias ocasiões para chegar à vantagem, mas errando no capítulo da finalização.

Primeiro, foi Elves Baldé a desperdiçar, enrolando-se com a bola quando seguia isolado, já dentro da área, e acabando por rematar no relvado, aos 16 minutos, e depois foi Mayambela, que criou uma jogada pela direita e atirou para boa defesa de Caio Secco (20).

O Penafiel acabou por primar pela eficácia, chegando ao segundo golo contra a corrente do jogo: após contra-ataque, com a defensiva algarvia desestabilizada, Robinho assistiu Roberto para o remate certeiro (31').

Até ao intervalo, seria novamente o Farense a desperdiçar uma grande oportunidade, por Cristian Ponde, que acertou mal na bola, após cruzamento de Mayambela (34').

Em desvantagem no marcador, o treinador do Farense, Fernando Pires, operou uma tripla substituição para a segunda metade, que, na realidade, não teve grandes resultados.

Apesar de manter o domínio das operações, os algarvios só criaram perigo aos 57 minutos, quando Cristian Ponde respondeu a um cruzamento da esquerda, em esforço, e Caio Secco evitou o golo com uma palmada decisiva.

O golo do empate acabaria por surgir aos 73 minutos, num lance de sorte, em que um remate de Mica direcionado para fora ressaltou no central Lucas Tagliapietra, traindo o guardião dos forasteiros.

Com o Farense a arriscar em busca da primeira vitória no campeonato, foi o Penafiel que teve as melhores oportunidades até final do jogo, mas Ronaldo Tavares, isolado por duas vezes, atirou ao lado (77') e permitiu a defesa de Ricardo Velho (90'+1).

Jogo no Estádio de São Luís, em Faro.

Farense - Penafiel, 2-2.

Ao intervalo: 1-2.

Marcadores:

0-1, João Amorim, 3 minutos.

1-1, Elves Baldé, 5'.

1-2, Roberto, 31'.

2-2, Lucas Tagliapietra, 73' (na própria baliza).

Equipas:

- Farense: Ricardo Velho, Bandarra (Pedro Henrique, 46), Robson, Eduardo Mancha, Abner, Amine (Bura, 46), Jonatan Lucca (Madi Queta, 65), Mayambela (Loide Augusto, 46), Mica, Elves Baldé e Cristian Ponde (Fabrício Isidoro, 81).

(Suplentes: Rafael Defendi, Madi Queta, Bura, Fabrício Isidoro, Henrique, Bruno Paz, Loide Augusto, Seruca e Pedro Henrique).

Treinador: Fernando Pires.

- Penafiel: Caio Secco, Vitinha (Edson Farias, 61'), Lucas Tagliapietra, Silvério, Ruca, Capela, Zé Valente (David Caiado, 90'+3), Robinho, João Amorim (Pedro Prazeres, 90'+3), Feliz (Rui Pedro, 61') e Roberto (Ronaldo Tavares, 74').

(Suplentes: Nuno Macedo, Leandro Teixeira, David Caiado, Ronaldo Tavares, Edson Farias, Rui Pedro, Gonçalo Loureiro, Pedro Prazeres e Edi Semedo).

Treinador: Pedro Ribeiro.

Árbitro: João Afonso (Bragança).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Abner (45'), Zé Valente (64'), Madi Queta (75') e Silvério (86').

Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.