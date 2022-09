Farense-Sp. Covilhã, 2-2: algarvios acabam com dez mas salvam ponto perto do final

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Farense e Sp. Covilhã empataram este domingo a dois golos, em partida da quinta jornada da Liga Sabseg, em que os algarvios, em inferioridade numérica a partir do final da primeira metade, anularam duas desvantagens no marcador.Ao autogolo de Bandarra, aos 22 minutos, e ao livre de Gilberto (78), responderam os avançados brasileiros Pedro Henrique (27) e Lucão (85), este novamente vindo do banco para dar pontos à sua equipa.

O Farense mantém o terceiro lugar na tabela, com nove pontos, enquanto o Sp. Covilhã subiu ao 12º lugar, com cinco.

Numa primeira parte repartida, com vários remates para fora nos primeiros 20 minutos, o marcador mexeu aos 21 minutos, com os serranos a beneficiarem de uma infelicidade de Bandarra, que cortou um cruzamento de Tiago Moreira para dentro da baliza.

O Farense respondeu de imediato: o guarda-redes Bruno Bolas impediu com uma grande defesa, aos 26, um cabeceamento de Robson, após canto, mas já não conseguiu evitar o golo de Pedro Henrique, num chapéu, no minuto seguinte.

O equilíbrio prosseguiu até ao intervalo, com Marsico a desperdiçar uma grande oportunidade para a equipa da Covilhã, aos 37, e Talocha a atirar à barra, após um mau alívio de Bruno Bolas (40).

Logo depois, Marco Matias reclamou grande penalidade de Adams, viu o cartão amarelo e, mantendo os protestos, o vermelho direto, deixando os algarvios em inferioridade numérica.

Com o Farense a reposicionar-se em 4-4-1 após o intervalo, apostando mais no contra-ataque, o Sp. Covilhã assumiu maior ascendente em posse de bola, mas o perigo raramente apareceu no início da segunda parte.

Aos 78 minutos, Gilberto assinou o seu segundo golo no campeonato, num livre direto em que a bola ressaltou ligeiramente em Cláudio Falcão, na barreira, para enganar Ricardo Velho.

Mas o Farense lançou-se ao ataque, partido em 4-1-4, e chegou novamente ao empate, por Lucão, o quarto golo no campeonato, na recarga a um tiro do próprio defendido por Bruno Bolas.

Jogo disputado no Estádio de São Luís, em Faro.

Farense - Sporting da Covilhã, 2-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcador:

0-1, Bandarra, 22 minutos (na própria baliza).

1-1, Pedro Henrique, 27.

1-2, Gilberto, 78.

2-2, Lucão, 85.

Equipas:

- Farense: Ricardo Velho, Bandarra, Gonçalo Silva, Robson, Talocha, Cláudio Falcão (Harramiz, 81), Vítor Gonçalves (Lucão, 61), Vasco Lopes (Marcos Paulo, 61), Marco Matias, Velásquez (Cristian Ponde, 75) e Pedro Henrique (Rui Costa, 61).

(Suplentes: Rafael Defendi, Muscat, Marcos Paulo, Lucão, Rui Costa, Cristian Ponde, Diogo Paulo, Abner e Harramiz).

Treinador: Vasco Faísca.

- Sp. Covilhã: Bruno Bolas, Adams (Sergio Quintero, 46), Jaime Simões, N'Diaye, Tiago Moreira, Gilberto Silva, Zé Tiago, Jorginho (Kukula, 89), Nuno Rodrigues (Perea, 68), Felipe Dini (Gildo, 58) e Marsico (Beléa, 68).

(Suplentes: Vítor São Bento, Diogo Rodrigues, Sergio Quintero, Kukula, Perea, Rúben Ferreira, Beléa, Gildo e Fabrice Tamba).

Treinador: Leonel Pontes.

Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Adams (10), Marco Matias (42), Velásquez (44), Nuno Rodrigues (48), Vasco Lopes (58), Cláudio Falcão (77), Jaime Simões (87) e Perea (90+5). Cartão vermelho direto a Marco Matias (42).

Assistência: Cerca de 1.500 espetadores