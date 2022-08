Farense-Torreense, 2-1: penálti aos 90'+11 dá vitória aos algarvios em jogo com final eletrizante

O Farense venceu este sábado o recém-promovido Torreense, por 2-1, no jogo de abertura da Liga Sabseg, marcando o golo do triunfo no último minuto da partida, momentos depois de ter sofrido o empate.

Pedro Henrique, num remate de primeira, abriu o marcador aos 23 minutos, mas a verdadeira emoção estava reservada para o período final de descontos, em que Guilherme Morais empatou (90'+6) e, depois, cometeu a falta para grande penalidade que Lucão converteu para dar o triunfo aos algarvios (90'+11).

De regresso ao segundo escalão 24 anos depois da última presença (1997/98), a equipa de Torres Vedras, com dois reforços no onze, teve a primeira oportunidade flagrante do jogo, desperdiçada por Sambu, aos cinco minutos.

O Farense, com quatro caras novas, melhorou e, depois de algumas ameaças, chegou à vantagem num lance de bola parada, aos 23 minutos: Marco Matias bateu um canto largo e Pedro Henrique, nas 'costas' da defensiva forasteira, rematou de primeira com o pé direito.

Numa primeira parte bastante mexida e com ocasiões para os dois lados, Sambu e Diego Raposo desperdiçaram para os forasteiros e Pedro Henrique, nos descontos, falhou o segundo tento duas vezes.

Após o intervalo, o ritmo da partida decresceu bastante e os lances claros de golo escassearam, até que o assédio final do Torreense teve expressão num cabeceamento certeiro de Guilherme Morais, após cruzamento de Frédéric Maciel, no sexto minuto de descontos.

O médio esteve no melhor e, depois, no pior, cometendo falta sobre Marco Matias na grande área, que o suplente Lucão não desperdiçou (90'+11), com o árbitro, que tinha inicialmente concedido seis minutos de descontos, a apitar de imediato para o final do encontro.

Jogo disputado no Estádio de São Luís, em Faro.

Farense - Torreense, 2-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcador:

1-0, Pedro Henrique, 23 minutos.

1-1, Guilherme Morais, 90'+6.

2-1, Lucão, 90'+11 (grande penalidade).

Equipas:

- Farense: Rafael Defendi, Bandarra (Pedro Albino, 78), Gonçalo Silva, Vasco Oliveira, Talocha, Diogo Paulo (Marcos Paulo, 63), Fabrício Isidoro, Harramiz (Elves Baldé, 63), Marco Matias, Cristian Ponde (Velásquez, 76) e Pedro Henrique (Lucão, 76).

(Suplentes: Ricardo Velho, Abner, Lucão, Pedro Albino, Cláudio Falcão, Marcos Paulo, Vasco Lopes, Elves Baldé e Velásquez).

Treinador: Vasco Faísca.

- Torreense: Vagner, Rui Silva, Pedro Machado (João Cardoso, 84), João Pereira (Keffel, 36), Simão Rocha, João Lameira, Guilherme Morais, Diego Raposo, Sambu (Frédéric Maciel, 72), Mateus (Picas, 84) e João Oliveira (João Vieira, 72).

(Suplentes: Rafael Pereira, Keffel, João Vieira, Frédéric Maciel, Duarte Carvalho, Reko Silva, Picas, João Cardoso e Manu).

Treinador: Nuno Manta Santos.

Árbitro: Bruno Vieira (AF Beja).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Pedro Machado (15), Cristian Ponde (41), Pedro Henrique (45+6), Simão Rocha (53), Marcos Paulo (89), Rui Silva (90+2) e Guilherme Morais (90+9).

Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.