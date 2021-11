Farense-Trofense, 2-0: Golos na segunda parte valem primeiro triunfo na Liga Sabseg

O Farense somou este sábado o primeiro triunfo na Liga Sabseg, ao bater o Trofense, por 2-0, com golos marcados no segundo tempo do jogo em atraso da oitava jornada da competição.

Mica abriu o marcador, com um excelente golo aos 76 minutos, e Pedro Henrique selou o resultado de penálti, aos 83', o que permitiu aos algarvios abandonarem os lugares de perigo.

O Farense, que não perde desde que Fanã assumiu o comando técnico dos algarvios, em setembro (três vitórias e seis empates em jogos oficiais), é agora 15.º classificado, com 10 pontos, menos um do que o Trofense (14.º).

No regresso de Rui Duarte, antigo técnico do Farense, ao São Luís, as duas equipas, ambas a jogar com esquemas de três centrais, proporcionaram um período inicial muito repartido e sem perigo.

Com o lateral Loide Augusto a assumir, em condução a partir da direita, a maioria das ações ofensivas algarvias, o Farense começou a assumir um ligeiro ascendente, com remates perigosos de Pedro Henrique (18) e Abner (23).

Na resposta, o futebol do Trofense, mais paciente, passava sempre pelos pés do médio-ofensivo Bruno Almeida, autor de um 'tiro' ao lado na 'ressaca' de um corte incompleto de Robson (26).

Aos 27, Pedro Henrique, em esforço, na pequena área, desviou levemente a bola para fora, mas até ao intervalo, foi a equipa de Rui Duarte que criou os melhores lances de perigo, novamente pelos pés do seu número '10', Bruno Almeida, testando duas vezes os reflexos de Ricardo Velho (41 e 43).

O Farense começou a segunda parte completamente 'por cima' do adversário, somando várias ocasiões no espaço de 15 minutos: Mancha viu o seu cabeceamento ser cortado sobre a linha de baliza por Keffel (49) e Pedro Henrique falhou incrivelmente o desvio ao segundo poste, após canto, com a baliza à mercê (58).

Instalado no meio-campo adversário, o conjunto algarvio chegou finalmente à vantagem, à passagem dos 76 minutos, após jogada na direita de Loide Augusto, que assistiu Mica para um remate em jeito ao poste mais distante, sem hipóteses para Rogério Santos.

O Farense confirmou o fim do jejum de vitórias nesta edição da II Liga pouco depois, aos 83, com o 2-0, num penálti 'ganho' e convertido pelo avançado Pedro Henrique.

Jogo no Estádio de São Luís, em Faro.

Farense - Trofense, 2-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Mica, 76 minutos.

2-0, Pedro Henrique, 83 (grande penalidade).

Equipas:

- Farense: Ricardo Velho, Loide Augusto, Cláudio Falcão, Robson, Eduardo Mancha, Abner, Mica, Jonatan Lucca, Mayambela (Bruno Paz, 80), Elves Baldé (Cristian Ponde, 58) e Pedro Henrique (Madi Queta, 89).

(Suplentes: Rafael Defendi, Gut, Madi Queta, Bandarra, Henrique, Cristian Ponde, Bruno Paz, Seruca e Ângelo Taveira).

Treinador: Fernando Pires.

- Trofense: Rogério Santos, Lionn (Tiago André, 64), Mutsinzi, João Paulo (Gustavo Furtado, 84), Caio Marcelo, Keffel, Vasco Rocha (Abel, 84), Matheus Índio, Achouri, Bruno Almeida (Andrezinho, 72) e Bruno Moreira (Luiz Pachu, 72).

(Suplentes: Rodrigo, Rafa Alves, Andrezinho, Abel, Gustavo Furtado, Luiz Pachu, Tiago André e Rodrigo Ferreira).

Treinador: Rui Duarte.

Árbitro: Dinis Gorjão (Setúbal).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Neca, adjunto do Farense (24), Robson (39), Achouri (45+1), Matheus Índio (50) e Pedro Henrique (84).

Assistência: 2.540 espetadores.