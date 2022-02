Farense-Vilafranquense, 1-0: Golaço de Mayambela decidiu partida morna

Depois de uma primeira parte muito fraca, o golão de Mayambela, aos 48 minutos, foi decisivo para o triunfo algarvio, permitindo ao Farense subir ao 13.º lugar, com 27 pontos, menos dois do que o adversário de hoje.

A primeira metade da partida não deixou quaisquer saudades aos cerca de dois milhares de adeptos que se deslocaram ao São Luís, com as duas equipas, ambas no modelo tático de '3-4-3', a exibirem-se de forma lenta e previsível.

Com o Vilafranquense a optar por uma postura mais recuada no terreno, a maior fatia da posse de bola coube aos algarvios, que, contudo, nunca exibiram quaisquer rasgos ofensivos capazes de desbloquear a defensiva adversária.

Enquanto os forasteiros 'alvejaram' uma vez a baliza de Defendi, mas num 'tiro' fraco e à figura de Belkheir (29 minutos), o Farense somou quatro remates, todos para fora, cabendo a um cabeceamento de Cláudio Falcão já nos descontos (45+1) o lance de maior relativo perigo.

Foi preciso esperar 48 minutos para o primeiro grande momento do jogo, que originou o único golo da tarde, assinado pelo extremo sul-africano que tinha saído do banco, na primeira parte, para substituir o lesionado Pedro Albino.

Após canto da direita, a defensiva do Vilafranquense cortou para a entrada da área, onde surgiu Mayambela a rematar de primeira ao ângulo superior esquerdo da baliza de Luís Ribeiro, que ficou 'pregado' ao chão, assinando o seu primeiro tento no campeonato.

Animado pelo golo, o Farense cresceu, acrescentando alguma dinâmica ao seu futebol, mas o perigo só chegou em remates de fora da área, com Vasco Lopes a obrigar Luís Ribeiro a duas defesas apertadas (54 e 64).

Até ao apito final, o Vilafranquense tentou aproximar-se da baliza de Rafael Defendi, mas só criou perigo num remate ao lado de Belkheir (90+2), já depois de Bandarra ter ameaçado o 2-0 num livre direto frontal em que a bola passou rente ao poste (88).

Jogo disputado no Estádio de São Luís, em Faro.

Farense-Vilafranquense, 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

1-0, Mayambela, 48 minutos.

Equipas:

- Farense: Rafael Defendi, Cláudio Falcão, Robson, Abner, Pedro Albino (Mayambela, 14), Jonatan Lucca, Bruno Paz (Fabrício Isidoro, 62), Bandarra, Vasco Lopes (Pedro Henrique, 71), Harramiz (Elves Baldé, 62) e Cristian Ponde.

(Suplentes: Ricardo Velho, Gut, Madi Queta, Mayambela, Fabrício Isidoro, Elves Baldé, Mica, Eduardo Mancha e Pedro Henrique).

Treinador: Vasco Faísca.

- Vilafranquense: Luís Ribeiro, Mutombo (Wagner, 73), Prince Mendy, Gabriel Pereira, Edu Machado, Nuno Rodrigues (Bizet, 73), Dioh, Léo Bahia (Eric Veiga, 46), Belkheir, Fati (Bernardo Martins, 59) e Nené (Lumeka, 59).

(Suplentes: Adriano Fachini, Bernardo Martins, Sangaré, Lumeka, Eric Veiga, Bizet, Wagner, Mike e Simão Júnior).

Treinador: Filipe Gouveia.

Árbitro: João Casegas (AF Viseu).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Bruno Paz (53), Mutombo (65) e Rafael Defendi (86).

Assistência: Cerca de 2.000 espetadores.