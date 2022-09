Farense-Vilafranquense, 2-1: Regresso às vitórias caseiras com reviravolta no marcador

O Farense voltou este domingo às vitórias caseiras, ao bater o Vilafranquense por 2-1 após reviravolta no marcador, em partida da sétima jornada, igualando o adversário no segundo lugar da Liga Sabseg.

Após o tento do experiente Nené, aos 22 minutos, os algarvios viraram o resultado no segundo tempo, com golos de Cristian Ponde (50') e Rui Costa (79'), terminando com a série de cinco vitórias consecutivas dos ribatejanos.

O Farense subiu ao segudo lugar da Liga Sabseg, em igualdade pontual com o Vilafranquense, terceiro, que terminou a partida reduzido a 10 unidades, por expulsão de Anthony Correia (86). As duas equipas seguem com 15 pontos, a quatro do líder Moreirense, que no sábado cedeu os primeiros pontos, em Penafiel (1-1).

O conjunto de Vasco Faísca, que só tinha vencido em casa na primeira jornada, começou o jogo a todo o gás, com uma pressão alta que originou várias perdas de bola dos ribatejanos, e Vítor Gonçalves obrigou Pedro Trigueira a defesa apertada logo aos três minutos.

O médio deu o mote e, durante o primeiro quarto de hora, os algarvios somaram vários remates perigosos, ou à figura do guardião adversário ou para fora, nomeadamente por Vasco Lopes (oito e 13 minutos).

Na sua primeira incursão ofensiva com critério, aos 22 minutos, Léo Alaba cruzou a preceito da direita e Nené cabeceou com sucesso nas costas de Robson, festejando pela terceira ronda consecutiva e assinando o seu quinto golo no campeonato.

A equipa de Faro acusou o tento e perdeu fulgor, perante um Vilafranquense que ficou sem o seu guarda-redes titular aos 40 minutos, substituído devido a lesão, mas esteve perto do 2-0, por Nené, após falha de Ricardo Velho na saída a um cruzamento rasteiro (42).

Os algarvios igualaram logo no reinício da partida, aos 50 minutos, por Cristian Ponde, num remate enrolado após passe rasteiro de Velásquez da direita, continuando a dominar na segunda parte mas sem criar oportunidades.

Aos 79, um erro na saída de bola do Vilafranquense colocou os locais em vantagem, com assistência e golo de dois jogadores saídos do banco: Ricardo Dias não dominou o passe do guardião Fábio Duarte e Marcos Paulo roubou a bola, servindo Rui Costa para uma finalização fácil com a baliza aberta.

A equipa ribatejana ficou em inferioridade numérica aos 86 minutos, após vermelho direto a Anthony Correia, por entrada grave sobre Vítor Gonçalves.

Jogo disputado no Estádio de São Luís, em Faro.

Farense - Vilafranquense, 2-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcador:

0-1, Nené, 22 minutos.

1-1, Cristian Ponde, 50.

2-1, Rui Costa, 79.

Equipas:

- Farense: Ricardo Velho, Talocha, Robson, Muscat, Abner, Diogo Paulo (Marcos Paulo, 60), Vítor Gonçalves, Vasco Lopes (Elves Baldé, 78), Cristian Ponde (Harramiz, 78), Velásquez (Pedro Henrique, 56) e Lucão (Rui Costa, 56).

(Suplentes: Rafael Defendi, Marcos Paulo, Elves Baldé, Bandarra, Rui Costa, Cláudio Falcão, Harramiz, Gonçalo Silva e Pedro Henrique).

Treinador: Vasco Faísca.

- Vilafranquense: Pedro Trigueira (Fábio Duarte, 40), Léo Alaba, Anthony Correia, Gabriel Pereira, Eric Veiga, André Ceitil (Sangaré, 83), Zimbabwé (Ricardo Dias, 63), Edson Farias, Luís Silva (Bernardo Martins, 63), Umaro Baldé (Belkheir, 63) e Nené.

(Suplentes: Fábio Duarte, Kike Hermoso, Bernardo Martins, Sangaré, Dioh, Belkheir, João Mário, Ricardo Dias e Léo Bahia).

Treinador: Rui Borges.

Árbitro: Gustavo Correia (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Nené (28), Umaro Baldé (29), Luís Silva (43), Zimbabwé (45+1), André Ceitil (53), Diogo Paulo (57), Robson (67), Belkheir (72) e Eric Veiga (83). Cartão vermelho direto para Anthony Correia (86).

Assistência: Cerca de 2.000 espectadores.