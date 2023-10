FC Porto avança com queixa-crime após jogo da equipa B com o Leixões

O FC Porto avançou com uma queixa-crime depois dos acontecimentos registados esta tarde no Estádio do Mar, em Matosinhos, no jogo entre Leixões e FC Porto B, segundo avançou o Porto Canal, que atribuiu a informação a Luís Afonso, Team Manager da equipa B.Segundo o canal, elementos do staff e jogadores portistas não convocados, que se encontravam num camarote do Estádio do Mar, terão sido agredidos e cuspidos por adeptos do Leixões.Viveram-se momentos de tensão nas bancadas na reta final da partida, após o árbitro Carlos Teixeira assinalar, com recurso ao VAR, penálti para a equipa secundária dos dragões - que acabaram por vencer o jogo por 3-1, com dois dos golos a serem marcados nos descontos. A polícia foi obrigada a intervir para acalmar a situação.