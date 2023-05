FC Porto B -Ac. Viseu, 3-1: dragões dominam

O FC Porto B bateu este domingo, em casa, o Académico de Viseu, por 3-1, num jogo da 32.ª jornada da Liga Bwin que os dragões dominaram e mereceram ganhar.

Marcus abriu o marcador, aos nove minutos, Wendel Silva fez o 2-0, aos 14, o Académico de Viseu ainda reduziu aos 34, através de um golo na própria baliza do guarda-redes Francisco Meixedo e Gonçalo Borges fechou a contagem, aos 89.

O FC Porto expôs rapidamente as fragilidades defensivas do Académico de Viseu, primeiro com um cruzamento de Gonçalo Borges, a que Vasco Sousa acorreu cabeceando à vontade e acertando no poste esquerdo da baliza de Gril, já com este batido.

Tiago Mesquita cometeu falta sobre Gonçalo Borges, aos nove minutos, e viu o cartão amarelo e, na sequência, Bruno Costa bateu a falta, cruzando para a pequena área da equipa visitante, onde Marcus surgiu a cabecear e a fazer um golo fácil, para, cinco minutos depois, Wendel Silva ampliar.

Os processos simples do FC Porto B deixaram a nu as dificuldades da equipa visitante na fase inicial deste jogo, mas, depois disso, nada mais aconteceu e os viseenses tentaram responder, mas os seus ataques foram sempre tímidos, com poucas unidades e pouco esclarecidos.

O Académico de Viseu reduziu aos 34 minutos, após um canto batido por Massimo no lado direito do ataque do Académico de Viseu em que tanto a defesa como o guardião portista facilitaram e a bola embateu em Francisco Meixedo e acabou dentro da sua baliza.

Wendel fez o mais difícil aos 62 minutos, que foi falhar um golo a poucos metros da baliza contrária, aproveitando o Académico de Viseu para ter o seu melhor período no jogo, com três cantos consecutivos entre os 67 e os 68 minutos.

No terceiro desses cantos, Milioransa chegou atrasado a um cruzamento da direita e desperdiçou uma boa ocasião para empatar.

Os recém-entrados Luan Brito, aos 77, e Samba Kone, aos 80, desperdiçaram ocasiões para ampliar, mas Gonçalo Borges tratou de acabar com as dúvidas sobre o resultado final aos 89, livrando-se de um opositor na linha de fundo e depois rematando cruzado para o 3-1, que o FC Porto B fez por merecer.

Jogo no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia.

FC Porto B -Académico de Viseu, 3-1.

Ao intervalo: 2-1.

Marcadores:

1-0, Marcus, 09 minutos.

2-0, Wendel Silva, 14.

2-1, Francisco Meixedo, 34 (própria baliza).

3-1, Gonçalo Borges, 89.

Equipas:

- FC Porto B: Francisco Meixedo, Rodrigo Ferreira, João Marcelo, Zé Pedro (Romain Correia, 90+1), João Mendes, Rodrigo Fernandes (Sidnei Tavares, 74), Bruno Costa (Levi, 74), Marcus, Vasco Sousa (Samba Kone, 74), Gonçalo Borges e Wendel Silva (Luan Brito, 58).

(Suplentes: Runje, Romain Correia, Samba Kone, Sidnei Tavares, Rui Monteiro, Luan Brito, Levi, Nilton e Mota).

Treinador: António Folha.

- Académico de Viseu: Gril, Tiago Mesquita, Ícaro, André Almeida, Milioransa, Nduwarugira, Messeguem (Capela, 82), Welch (Quizera, 63), Massimo (Rodrigo Pereira, 75), Gautier Ott e André Clóvis.

(Suplentes: Mbyae, Famana Quizera, Capela, Rodrigo Pereira, Bandeira, Currás, Daniel Labila, Pana e Vítor Bruno).

Treinador: Pedro Bessa.

Árbitro: Bruno Vieira (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Tiago Mesquita (08), Massimo (29), Messeguem (39), Bruno Costa (40), Francisco Meixedo (40), Rodrigo Ferreira (54), Milioransa (57), Nduwarugira (84) e Capela (87).

Assistência: cerca de 450 espetadores.