FC Porto B-Ac. Viseu, 1-0: tento de Varela vale três pontos aos jovens dragões

O FC Porto B manteve a série de invencibilidade em jogos em casa ao triunfar por 1-0 na receção ao Ac. Viseu. O golo dos dragões foi apontado por Silvestre Varela, aos 73', na sequência de uma boa jogada coletiva.Os dois clubes entraram em campo separados por apenas um ponto e a verdade é que o equilíbrio foi a nota dominante da partida. Na primeira parte, as ocasiões de golo foram escassas, tendo-se destacado apenas um livre de Zé Pedro ao poste e um remate de Yuri Araújo que Ricardo Silva defendeu também para o ferro. Dessa forma, o intervalo chegou com o nulo no marcador.Na etapa complementar, os jovens azuis e brancos entraram melhor e com vontade de somar o segundo triunfo consecutivo em casa. Assim, já depois de Danny Loader ter permitido a defesa de Gril num lance em que surgiu isolado, o FC Porto B chegou mesmo ao golo à passagem do minuto 73. Lançado na profundidade por Samba Koné, Vasco Sousa tocou ao lado para Varela, que só teve de encostar para o fundo das redes adversárias. Até ao apito final, o Ac. Viseu ainda insistiu, tendo-se destacado um lance em que Ayongo, Paná e Pica não conseguiram finalizar da forma que pretendiam, mas os três pontos ficaram mesmo do lado do FC Porto B.Com este resultado, os dragões sobem, ainda que à condição ao 10º lugar, com 21 pontos. Por seu lado, o Ac. Viseu mantém o 13º lugar, com 17 pontos.