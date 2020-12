FC Porto B-Académica, 1-2: Vitória vale subida ao 2.º lugar

A Académica venceu hoje fora o FC Porto B, por 2-1, num encontro relativo à 11.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol, e assim subiu segundo lugar do campeonato.

A equipa de Coimbra adiantou-se no marcador aos 16 minutos, graças a um livre direto de Fábio Vianna, e chegou aos 2-0 através de Bouldini (31), tendo o conjunto portista reduzido na segunda parte, por Namaso (55).

Com este triunfo, a Académica ocupa agora o segundo lugar da prova, com 24 pontos, menos dois do que o líder, o Estoril Praia, ao passo que o FC Porto B continua no 14.º posto, com dez pontos.

O encontro teve duas partes distintas, com a equipa visitante a ser mais eficaz na primeira e a marcar dois golos depois de uma entrada forte dos portistas e de uma falta cometida por Mor N'diaye, aos 15 minutos.

Essa deu origem a um amarelo para o médio defensivo do FC Porto B e a um livre para a Académica, que o lateral esquerdo Fábio Vianna transformou num belo golo com um remate colocado.

Francisco Conceição comandou a reação a equipa de Rui Barros e esteva na origem de um lance de muito perigo para a baliza de Mika aos 20 minutos e pouco depois foi dele o remate forte que o guarda-redes da Académica defendeu.

O 2-0 chegou aos 30 minutos. O marroquino Bouldini aproveitou uma intervenção falhada de Francisco Conceição, ultrapassou um opositor e marcou. E foi por pouco que o FC Porto não sofreu o terceiro golo antes do intervalo, uma atrapalhação do guardião Ricardo Silva que João Mário não conseguiu aproveitar.

A segunda parte começou com Académica novamente muito perto de marcar aos 50 e, principalmente, aos 51 minutos, neste caso com Ricardo Silva a desviar com uma palmada a bola e impedir João Mário de fazer golo.

Ricardo Dias, de cabeça, ainda forçou Ricardo Silva a uma grande defesa para canto aos 53 minutos, mas daí para a frente FC Porto tempo conta, investindo quase tudo no corredor direito e no espírito empreendedor de Francisco Conceição, que criou muitas dificuldades a que lhe apareceu pela frente.

O golo portista haveria de surgir, porém, após uma jogada pela esquerda que Namaso finalizou com êxito, fazendo o 1-2 e dando um ânimo acrescido à sua equipa na busca de novo golo e da igualdade.

O FC Porto lutou, pressionou e atacou, mas a Académica resistiu e fez jus ao facto de ter a defesa menos batida do campeonato, com cinco golos sofridos, garantindo os três pontos e impondo a quarta derrota caseira ao FC Porto B.

Jogo disputado no Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia.

FC Porto B - Académica, 1-2.

Ao intervalo: 0-2.

Marcadores:

0-1, Fábio Vianna, 16 minutos

0-1, Bouldini, 31

1-2, Namaso, 55

Equipas:

FC Porto B: Ricardo Silva, Rodrigo Conceição, João Marcelo, Gonçalo Brandão, Diogo Bessa, Francisco Conceição, Mor Ndiaye (Rafael Pereira, 46), Rodrigo Valente (Boateng, 81), Tiago Matos, Danny Loader e Igor Cássio (Carlos Gabriel, 82).

(Suplentes: Ivan Cardoso, Angel Torres, Rafael Pereira, Rodrigo Pinheiro, Pedro Justiniano, Carlos Gabriel, Ebuka, Boateng e Diogo Ressureição)

Treinador: Rui Barros.

Académica: Mika, Fabiano, Rafael Vieira, Silvério, Fábio Vianna, Dias, Mimito, Fabinho (Guima, 3), João Mário (Sanca, 76), Traquina e Bouldini (Rafael Furtado, 90+3).

(Suplentes: Daniel Azevedo, Pinto, Dani, Sanca, Diogo Pereira, Zouridine, Chaby, Guima e Rafael Furtado).

Treinador: Rui Borges.

Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Mor N'Diaye (15), Ricardo Dias (29), Siovério (65), Gonçalo Brandão (83), Fabiano (89) e Namaso (90+4)

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.