FC Porto B-Académica, 3-0: Dragões triunfam e deixam o último posto

O FC Porto venceu este sábado a Académica, por 3-0, em jogo da 11.ª jornada, e deixou, para já, o último lugar da tabela da 2.ª Liga.Gleison foi a figura do encontro, ao apontar dois golos da terceira vitória dos 'azuis e brancos', enquanto os 'estudantes' voltaram a perder depois de terem vencido nas três rondas anteriores.Na equipa portista destaque ainda para a inclusão de Mbemba no 'onze', depois de, no dia anterior, ter estado no banco da equipa principal, que bateu o Portimonense por 4-1, em jogo da 1.ª Liga.A formação comandada por Rui Barros entrou mais forte e ao intervalo já havia traduzido essa supremacia em golos de Gleison, aos 23 minutos, e Ruben Macedo, aos 27.Gleison selou a contagem no arranque no segundo tempo. Depois disso, o FC Porto limitou-se a gerir o resultado da melhor forma não permitindo à Académica qualquer hipótese de recuperação.Jogo disputado no Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia.2-0.1-0, Gleison, 23.2-0, Rúben Macedo, 27.3-0, Gleison, 57.Diogo Costa, João Pedro, Diogo Queirós, Mbemba, Oleg, Romário Baró (Rui Pires, 71), Moreto, Bruno Costa (Kelechi, 81), Rúben Macedo (Madi, 87), Gleison e Marius.(Suplentes: Mouhamed, Rui Pires, Luizão, Diego Landis, Madi, Rui Costa, Kelechi).Rui Barros.Ricardo Moura, Joel, Yuri Matias, Zé Castro, Brendon, Guima (Saldanha, 66), Reko (Marinho, 66), Dias, Júnior Sena, Djoussé (Jean, 46) e Romário.(Suplentes: Júlio, Marinho, Ki, Saldanha, Traquina, Jean, Mike).João Alves.António Nobre (AF Leiria).cartão amarelo para Bruno Costa (43), Diogo Queirós (68), Mbemba (78), Dias (88).Cerca de 300 espetadores.