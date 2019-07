FC Porto B bate Feirense em jogo de preparação

O FC Porto B derrotou este sábado o Feirense por 2-1 em jogo de preparação à porta fechada, disputado no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.





A equipa azul e branca colocou-se na frente do marcador com um golo de Gonçalo Borges, aos 51 minutos, aumentando a vantagem no minuto seguinte, ao beneficiar de um autogolo de Guilherme Ramos. Christian reduziu para o Feirense aos 55 minutos, após canto de Zé Ricardo.Num jogo em que Filipe Martins rodou o plantel do Feirense, a equipa da casa dipôs de algumas oportunidades para empatar, por Boupenza, Fati, Guilherme Ramos e Bruno.