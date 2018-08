Continuar a ler

Aos 20 minutos, depois das dificuldades criadas pelo Vitória, iniciou-se o processo do FC Porto B para dar a volta ao resultado. Após um canto, a bola sobrou para o remate certeiro de Santiago Irala.Após o empate os portistas assumiram o comando do encontro apresentando-se mais rápido e organizado, apesar do calor que se fez sentir.Aos 36 minutos, Rui Costa isolou-se na área após um passe de Kalechi e colocou o FC Porto B na frente do marcador, depois de sentar o guarda-redes.Passados dois minutos, Rui Costa voltou a mostrar veia de goleador, após uma excelente combinação com Santiago Irala.Na segunda parte, com o ritmo bem mais brando, os portistas mantiveram a supremacia e ampliaram a vantagem para 4-1 por intermédio de Irala, que entrou na área em velocidade pela esquerda e fez o golo em jeito.O Vitória de Guimarães B, sem desistir, aproveitou, aos 60 minutos, uma distração na defesa dos anfitriões, e marcou novamente por Huan Huan.Aos 77, num livre direto, Edmond reduziu a diferença para a margem mínima, ao apontar o terceiro da equipa de Guimarães, mas os portistas voltaram a marcar já bem perto do final, sentenciando o encontro com um golo de Madi.Jogo disputado no Estádio Dr. Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia.FC Porto B - Vitória de Guimarães B, 5-3.Ao intervalo: 3-1.Marcadores:0-1, Huan Huan, 08 minutos.1-1, Santiago Irala, 20.2-1, Rui Costa, 36.3-1, Rui Costa, 38.4-1, Santiago Irala, 48.4-2, Huan Huan, 60.4-3, Edmond, 77.5-3, Madi, 81.Equipas:- FC Porto: Mouhamed Mbaye, Musa, Pedro Justiniano, Bidi, Oleg, Luizão, Rui Moreira, Kelechi, Rúben Macedo, Rui Costa e Santiago Irala. Jogaram ainda: Ricardo Silva (gr)Rui Pires, Luís Mata, Moreto, Madi, João Mário, Romário, Inácio, Diego Landis, Toni DjimTreinador: Rui Barros.- Vitória de Guimarães B: Daniel Figueira, Dragi, Edmond Tapsoba, Nuca, Phete, Ali Elmusrati, Miguel Reisinho, João Correia, Henry Medarious, Gabriel Justino e Huan Huan. Jogaram ainda: André Almeida, Maga, Castro, Bence Miró, Mimito, Carvalho, Elias, Huang Wei.Treinador: Alex Costa.Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).Ação disciplinar: nada a assinalar.Assistência: Cerca de 800 espetadores.