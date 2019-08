FC Porto B-Casa Pia, 0-0: Dragões travados pelo último colocado

FC Porto B e Casa Pia, último classificado da prova, empataram este sábado sem golos, em partida da quarta jornada da Segunda Liga, dispuata em Vila Nova de Gaia, no Porto.Os portistas, na 10.ª posição, com cinco pontos, não conseguiram ir além de um empate com o último classificado e recém-promovido Casa Pia, numa partida equilibrada e sem grandes oportunidades, em que o 'dragão' Mbaye esteve em destaque ao negar duas hipóteses aos visitantes.Numa altura em que nulo estava praticamente acertado, o Casa Pia quase conquistava o primeiro triunfo na prova, quando um remate em arco de Coito, de fora da área, foi embater na barra dos 'azuis e brancos'.Jogo disputado no Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia.: Mbaye, Tomás Esteves, Justiniano, Ferraresi, Luís Mata, Angel Torres (João Mário, 77), Rodrigo Valente, Loum, Afonso Sousa (Djim, 84), Madi Queta e Fábio Vieira (Vitinha, 55).: Ricardo, Landis, João Mário, Mor Ndiaye, Vitinha, Djim e Tiago Lopes).: Rui Barros.: Rafael, Bruno Simão, Pedro Machado, Lucas, David Rosa, Kikas (Tharcysio, 73), Sávio (Rodrigo Dantas, 66), João Coito, Joel, Kenidy e Roncatto (Sountoura, 85).: Rodolfo, Tharcysio, Mateus Fonseca, Sountoura, Jean, Rodrigo Dantas e Carlitos).: Luís Loureiro.: André Castro (AF Aveiro).: cartão amarelo para Luís Mata (31), Pedro Machado (36), Sávio (46) e Ferraresi (68).: 566 espetadores