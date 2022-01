FC Porto B-Casa Pia, 0-3: três golos em sete minutos decidem o jogo

O Casa Pia venceu hoje na visita ao FC Porto B, por 3-0, numa partida da 19.ª jornada da Liga Sabseg que ficou decidida em sete minutos da segunda parte.

Depois de um primeiro tempo sem golos, o Casa Pia começou a construir a sua vitória através de Antoine, aos 49 minutos, na sequência de um contra-ataque rápido pelo corredor central. Sanca aumentou para 2-0, aos 53, e Lucas Soares fechou a conta três minutos depois.

O Casa Pia saiu deste encontro no primeiro lugar da classificação, com 36 pontos, os mesmos do Feirense e do Benfica B, sendo que os encarnados jogam mais tarde. O FC Porto B ocupa o sexto lugar, com 27 pontos.

A primeira metade do desafio foi muita disputada na zona intermédia, com poucas aproximações significativas às duas balizas e algum domínio inicial da equipa lisboeta.

Lucas Soares protagonizou o primeiro sinal de perigo com um remate de longe que Ricardo Silva defendeu para canto e, do lado portista, Danny Loader esteve na origem de um ataque igualmente perigoso aos 31 minutos, do qual resultou apenas um canto.

Nessa altura, o FC Porto tinha o jogo controlado e o Casa Pia teve então de recuar para junto da sua área, mas Antoine sacudiu a pressão 'azul e branca' com uma arrancada poderosa desde a linha divisória do campo, aos 40 minutos, e Ricardo Silva evitou o golo com nova defesa para canto.

Antoine teve uma segunda oportunidade para impor a sua velocidade e o seu poderio físico aos 49 minutos e, desta vez, no duelo com Ricardo Silva, não falhou e marcou o primeiro golo da sua equipa com um remate cruzado.

O Casa Pia cresceu e ganhou confiança e o FC Porto desorganizou-se, de tal modo que sofreu o segundo golo pouco depois (53). Sanca recebeu a bola de costas para a baliza portista, virou-se e rematou colocado, deixando a sua equipa a vencer por 2-0.

O terceiro golo tardou três minutos e, mais uma vez, ficaram bem à vista os problemas defensivos do FC Porto B, que viu Lucas receber a bola no corredor direito, fletir para o centro, rematar com o pé esquerdo e bater Ricardo Silva, sentenciando aí o jogo.

A grande eficácia do Casa Pia e a intranquilidade dos 'dragões', que lidaram mal com o primeiro golo, definiram assim um jogo que até ao fim não conheceu nada mais de especial, apesar do treinador portista ter tentado inverter a situação rapidamente com três alterações simultâneas antes dos 60 minutos.

Jogo disputado no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia

FC Porto B -- Casa Pia, 0-3.

Intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Antoine, 49 minutos.

0-2, Sanca, 53

0-3, Lucas Soares, 56

- FC Porto B: Ricardo Silva, Rodrigo Ferreira, Romain Correia, Wesley (Zé Pedro, 57), Leonardo Borges, Samba Koné (Vasco Sousa, 58), Mor Ndiaye (Ejaita, 69), Silvestre Varela (Diogo Abreu, 69), Bernardo Folha, Peglow (Tomás Esteves, 57) e Danny Loader.

(Suplentes: Ivan Cardoso, Tomás Esteves, Vasco Sousa, Diogo Abreu, Diogo Ressurreição, Levi Faustino Ejaita e Zé Pedro).

Treinador: Fábio Moura.

- Casa Pia: Ricardo Batista, Zolotic (Derrick Poloni, 81), Vasco Fernandes, Zach, Lucas Soares, Neto, Cuca (Banjaqui, 65), Leonardo Lelo, Sanca (Jota Silva, 71), Antoine (Vitó, 71) e Saviour Godwin (Herbert, 81).

(Suplentes: João Victor, Derrick Poloni, Banjaqui, Jota Silva, Galo, Kelechi, Vitó e Herbert).

Treinador: Filipe Martins.

Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Cuca (37), Wesley (43), Vasco Sousa (58), Saviour Godwin (67) e Zolotic (72).

Assistência: 242 espetadores.