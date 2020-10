FC Porto B-Chaves, 1-2: flavienses vencem e sobem ao segundo lugar

O Desportivo de Chaves subiu este sábado ao segundo lugar na classificação da 2.ª Liga, ao vencer fora um FC Porto B em inferioridade numérica, por 2-1, num encontro da sétima jornada da prova.

Os flavienses apresentaram-se neste jogo sem nove jogadores, três deles devido à covid-19, cinco por estarem lesionados e um por falta do certificado internacional para poder ser inscrito. Apesar disso, a equipa deu uma boa resposta frente a um adversário que ficou reduzido a 10 jogadores aos 33 minutos, devido à expulsão de Danny Loader.

Os portistas adiantaram-se no marcador aos 45 minutos, por Igor Cássio, e o Chaves empatou já nos descontos do primeiro tempo, graças uma grade penalidade convertida por Rocha e chegou ao 1-2 num golo feliz de Niltinho, aos 56.

Os visitantes começaram bem e a pressionar o FC Porto e, aos 12 minutos, criaram a primeira situação de perigo na sequência de um canto e de um cabeceamento que levou a bola à parte superior da baliza de Ricardo Silva.

Por volta dos 20 minutos, os 'bês portistas' começaram a libertar-se da pressão contrária e Rodrigo Conceição viu um cartão amarelo devido a protestos após um lance na área do Chaves, em que o FC Porto pediu grande penalidade.

Danny Loader foi expulso por uma entrada dura sobre Luís Silva, aos 33 minutos, e o médio flaviense teve de ser substituído, tendo entrado para o seu lugar João Teixeira. Um elemento do banco portista também foi expulso na mesma altura.

Em inferioridade numérica, os 'portistas' conseguiram marcar com o intervalo já à vista: Tiago Matos cruzou e Igor Cássio aproveitou um erro posicional da defesa contrária e, de cabeça, fez o 1-0.

O Chaves beneficiou de uma grande penalidade cometida já nos descontos para empatar através do central Rocha, tendo o árbitro logo a seguir apitado para o intervalo.

Na segunda parte, João Teixeira atirou fraco e para fora aos 48 minutos, Niltinho ganhou uma falta perigosa à entrada da área 'portista' e o mesmo jogador fez o 2-1 com alguma felicidade, porque o seu remate sofreu um desvio decisivo num defensor adversário e deixou Ricardo Silva batido.

A partir daí, o Chaves procurou sobretudo gerir a vantagem, não se desequilibrar e fechar os caminhos para a sua baliza, tendo arriscado muito pouco, ao passo que o FC Porto sentiu dificuldades para encontrar espaços e ter bola.

Gonçalo Borges, que ao intervalo substituiu Rodrigo Conceição, foi dos mais inconformados na equipa de Rui Barros e foi dele um remate forte, aos 65 minutos, que Paulo Vítor sacudiu com os punhos.

O encontro entrou num a fase menos boa, com muitas paragens e vários cartões amarelos, e foi já aos 90+3 que Rodrigo Valente obrigou Paulo Vítor a uma defesa de recurso para canto.

O FC Porto sofreu assim a sua segunda derrota consecutiva no campeonato e encontra-se agora no 12.ºposto, com sete pontos, ao passo que o Chaves subiu à segunda posição, com 14.

Jogo disputado no Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia.

FC Porto B - Desportivo de Chaves, 1-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Igor Cássio, 45 minutos

1-1, Rocha, 45+2 (grande penalidade)

1-2, Niltinho, 56

Equipas:

FC Porto B: Ricardo Silva, Rodrigo Pinheiro, João Marcelo, Gonçalo Brandão, Carlos Gabriel, Francisco Conceição (Gonçalo Borges, 46), N'Diaye, Tiago Matos, Johan Gomez (Rodrigo Valente, 70), Danny Loader e Igor Cássio (Ebuka, 90+1)).

(Suplentes: Ivan Cardoso, Rafael Pereira, Mosquera, Gonçalo Borges, Pedro Justiniano, Ebuka, Boateng, Rodrigo Valente e Diogo Ressurreição)

Treinador: Rui Barros.

Desportivo de Chaves: Paulo Vítor, Rafael Viegas, Luís Rocha, Nuno Coelho, José Gomes Wellington, 80), Niltinho (Juninho, 68), Luís Silva (João Teixeira, 37), Raphael Guzzo, Benny, João Reis e José Guedes.

(Suplentes: Ricardo Moura, João Teixeira, Juninho, Wellington e Nicolas).

Treinador: Carlos Pinto.

Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Rodrigo Conceição (21), Rafael Viegas (24), Tiago Matos (45+2), Johan Gomez (54), José Gomes (60), João Reis (66), Gonçalo Brandão (81), Igor Cássio (81), Rodrigo Pinheiro (86), Ebuka (90+1) e Gonçalo Borges (90+2). Cartão vermelho direto para Danny Loader (33).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.