FC Porto B derrotado pelo Sp. Covilhã na jornada inaugural da Liga Sabseg

Foi com um desaire por 1-0 frente ao Sp. Covilhã que o FC Porto B se estreou na edição de 2022/23 da Liga Sabseg. Num jogo em que os jovens dragões estiveram quase sempre por cima do encontro e no qual David Carmo foi utilizado para ganhar ritmo, um golo de Gilberto acabou por fazer a diferença.Muitos adeptos ainda não se tinham sentado na bancado do Estádio Luís Filipe Menezes e o marcador já tinha sofrido alterações. O Sp. Covilhã abriu o marcador logo aos 4’, altura em que Gilberto cobrou um livre, a bola desviou em Silvestre Varela e em Rui Monteiro e acabou por se alojar no fundo das redes de Francisco Meixedo. Apesar disso e de Zé Tiago ter rematado ao lado aos 12 minutos, o FC Porto B rapidamente assumiu as rédeas do encontro e criou perigo. De tal forma que Jaime Simões fez dois cortes em cima da linha ainda antes do intervalo.Na etapa complementar, os azuis e brancos voltaram a ser a equipa mais perigosa, mas o melhor que conseguiram foi atirar à barra por intermédio de Wendel Silva. Assim, a vantagem dos serranos acabou por durar até ao apito final de um jogo em que o FC Porto B ficou a pedir dois penáltis (sobre Vasco Sousa e Silvestre Varela).