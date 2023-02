FC Porto B-E. Amadora, 1-2: Jean Felipe decide aos 90'+4 minutos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um golo de Jean Filipe, aos 90+4 minutos, de livre direto, permitiu ao Estrela da Amadora vencer hoje fora o FC Porto B, por 2-1, em jogo da 21.ª ronda da Liga Sabseg.



O encontro estava prestes a acabar quando o árbitro assinalou livre a favor dos visitantes à entrada da área portista, por alegada falta cometida por Rodrigo Fernandes, O médio não só viu o cartão amarelo como também viu Jean Filipe bater Gonçalo Ribeiro com um remate colocado e fazer o 2-1 final. Os amadorenses tinham-se adiantado no marcador aos 35 minutos, por Mansur, mas o FC Porto B ainda reagiu e igualou aos 66, por João Marcelo.

A equipa visitante dominou quase toda a primeira parte. Ronaldo assustou Gonçalo Ribeiro, aos 13 minutos, e rematou para uma defesa fácil do guardião portista aos 20, numa altura em que o FC Porto sentia dificuldades para ligar o seu jogo e conter o futebol largo do adversário.

Mansur fez o 1-0 para o Estrela, aos 35 minutos, antecipando-se a Gonçalo Ribeiro depois de um canto em que a defesa portista foi pouco agressiva e deixou o seu guarda-redes numa posição difícil ante o jogador adversário.

A segunda parte começou com o Estrela melhor, mas, depois, o FC Porto reagiu, meteu maior intensidade no seu futebol e o perigo passou a rondar mais vezes a baliza adversária. João Marcelo materializou o ascendente portista com mais um cabeceamento, este certeiro, e fez o 1-1.

Os visitantes estiveram sob pressão do FC Porto B até o técnico Sérgio Vieira fazer alguns ajustamentos com cinco substituições entre os 60 e os 77 minutos.

Os portistas queixaram-se então de algumas decisões da equipa de arbitragem, mas não foram atendidos, e, aos 90+1 minutos, surgiu o lance que decidiu este jogo a favor do Estrela da Amadora. O árbitro entendeu que Rodrigo Fernandes derrubou Régis a poucos metros da linha limite da grande área do FC Porto B e assinalou falta.

No livre direto em posição frontal à baliza de Gonçalo Ribeiro, Jean Felipe apontou o 2-1 com um remate colocado, o que permitiu à sua equipa uma vitória bastante festejada, quase sobre a hora, e os consequentes três pontos.

Jogo realizado no Estádio Luís Filipe Meneses, em Vila Nova de Gaia.

FC Porto B -- Estrela da Amadora, 1-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Mansur, 35 minutos

1-1, João Marcelo, 66

1-2, Jean Felipe, 90+4

Equipas:

- FC Porto B: Gonçalo Ribeiro, Rodrigo Ferreira, João Marcelo, Zé Pedro, João Mendes (Martim, 61), Rodrigo Fernandes, Sidnei Tavares, Jorge Meireles (Luan Brito, 61), Bruno Costa, Nilton e Wendel Silva (Umaro Candé, 86).

(Suplentes: Ivan Ribeiro, Romain Correia, Martim, Rui Monteiro, Umaro Candé, Luan Brito, Levi, Mota e Jesus Diaz).

Treinador: António Folha.

- Estrela da Amadora: Bruno Brígido, Kialonda Gaspar, Rui Correia (Erivaldo Correia, 61), Mansur (Kikas, 77), Miguel Lopes, Sebastián Guzmán, Mário Balbúrdia (Vitó, 72), João Reis, Jean Felipe, Ronald Pereira (Régis, 60) e Ronaldo Tavares (João Silva, 72).

(Suplentes: António Filipe, João Silva, Diogo Salomão, Vitó, Hevertton Santos, Kikas, Régis, Erivaldo Almeida e Manuel Figueiredo).

Treinador: Sérgio Vieira.

Árbitro: Bruno Vieira (AF Beja).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Sebastián Guzmán (43), Rui Correia (54), Miguel Lopes (68), Wendel Silva (76), Kikas (80), Nilton (90) e Rodrigo Fernandes (90+2).

Assistência: 443 espetadores.