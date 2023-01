FC Porto B empata com o Tondela em jogo marcado pela estreia histórica de jovem portista de 15 anos

15 anos, 8 meses e 10 dias



O FC Porto B empatou este domingo na receção ao Tondela a um golo, num jogo que ficará para a história pelo facto de ter marcado a estreia do jogador mais jovem de sempre da Liga SABSEG. Rodrigo Mora, de apenas 15 anos, disputou os seus primeiros minuto pela formação secundária dos dragões, ao entrar já no período de compensação, numa altura na qual o marcador final já estava definido após os golos de Nilton Varela (74') e Tomislav Strkalj (85').Rodrigo Mora, com 15 anos, 8 meses e 10 dias, bate o anterior recorde de mais jovem de sempre de forma clara, 'tirando' mais de quatro meses à marca de Ricardinho, que 2 de fevereiro do ano passado se estreou pelo Tondela diante do Leixões com 16 anos, 1 mês e 6 dias. O jovem portista, refira-se, tem vindo a destacar-se na equipa de juniores, com 9 golos e 8 assistências em 17 jogos.