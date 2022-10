FC Porto B-Feirense, 0-0: Equipas 'anulam-se' e marcador nem mexe

O FC Porto B recebeu e empatou este sábado com o Feirense (0-0), numa partida referente 11.ª jornada da 2.ª Liga em que as duas equipas se 'anularam'.

Os portistas tiveram mais bola, mais iniciativa e maior volume de jogo ofensivo, mas não foram capazes de desmontar a bem organizada defesa da equipa de Santa Maria da Feira, daí resultando um encontro disputado longe das balizas e com escassos motivos de interesse, que manteve o FC Porto B no terceiro posto, com 19 pontos, enquanto Feirense subiu ao quinto, com 17.

O primeiro quarto de hora rendeu um remate, para o Feirense, e um canto, para o FC Porto B, e isso diz muito sobre o jogo até esse momento - pobre -, entre duas equipas que defendem melhor do que atacam.

Um cruzamento do central Zé Pedro, posicionado ocasionalmente no corredor direito do ataque da sua equipa, foi o primeiro lance de perigo que o jogo ofereceu e dele resultou apenas mais um canto ao FC Porto B.

A equipa de António Folha controlava o jogo nessa altura, pois tinha mais bola, a iniciativa e o domínio territorial, mas continuava sem criar situações de perigo e muito menos de golo, ao passo que o Feirense fechava-se bem na defesa, reforçada com três centrais, e conteve o caudal atacante dos portistas.

A tendência do jogo manteve-se na segunda parte, com os dragões a terem mais iniciativa e os visitantes concentrados junto à sua área e sem dar espaços para o adversário se aproximar sequer da baliza.

Samba Koné rematou forte de longe aos 59 minutos e Arthur Agostinho desviou a bola para canto, mas foi o Feirense que teve a melhor ocasião de golo desta partida: Jardel cruzou da direita e Oche, sem oposição e a poucos metros da baliza de Francisco Meixedo, atirou de primeira e para fora.

A pressão portista acentuou-se nos minutos finais, mas o melhor que os locais conseguiram foram dois cantos, mas sem consequências para o Feirense.

Jogo realizado no Estádio Luís Filipe Meneses, em Vila Nova de Gaia.

FC Porto B-Feirense, 0-0.

Equipas:

FC Porto B: Francisco Meixedo, Manafá, João Marcelo, Zé Pedro, João Mendes, Sidnei Tavares, Samba Koné (Rui Monteiro, 89), Vasco Sousa (Abuashvili, 70), Marcus (Rodrigo Ferreira, 70), Jorge Meireles (Wendel Silva, 42) e Nilton (Levi Faustino, 70).

(Suplentes: Roko Runje, Romain Correia, Abuashvili, Wendel, Martim Fernandes, Rodrigo Ferreira, Rui Monteiro, Levi Faustino e Luís Mota.)

Treinador: António Folha.

Feirense: Arthur Augusto, Sidney Lima, João Pinto, Cláudio Silva, Teles, André Rodrigues (João Paulo, 78), Washington, Tavares, Tiago Dias (Oche, 58), Lucas Santos (Jorge Teixeira, 89) e Jardel (Fábio Espinho (89).

(Suplentes: Igor, João Paredes, Fábio Espinho, João Paulo, João Oliveira, Jorge Teixeira e Oche.)

Treinador: Rui Ferreira (substituído no banco por Diogo Oliveira devido a castigo).

Árbitro: Bruno José Costa (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Washington (83).

Assistência: 367 espectadores.