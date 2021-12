FC Porto B-Leixões, 1-0: dragão volta a vencer e afunda equipa de Matosinhos

No terceiro jogo do dia na Liga Sabseg, o FC Porto B recebeu e venceu o Leixões por 1-0. Com este resultado, os jovens dragões regressaram aos triunfos e subiram, ainda que de forma provisória, ao 8º lugar da competição. Por seu lado, os bebés do Mar somaram o quarto jogo seguido sem vencer (três derrotas) no campeonato.O remate ao lado de Danny Loader, logo aos 2 minutos, mas aquilo que se viu na primeira parte contrariou um pouco essa ideia. As duas equipas disputaram muito o jogo a meio-campo e houve apenas duas ocasiões dignas de registo: uma para Kiki, que reamtou ao lado aos 17', e outra para Varela, que fez um remate perigoso à meia volta nos últimos instantes da 1ª parte.Apesar disso, a etapa complementar não podia ter começado de forma melhor para os azuis e brancos, já que, aos 47', João Marcelo respondeu de cabeça a um cruzamento de Leo Borges e fez o 1-0. O golo trouxe tranquilidade ao FC Porto B, que só não aumentou a vantagem porque Stefanovic fez uma enorme exibição. Nos instantes finais da partida, o Leixões ainda ameaçou por intermédio de Thalis, Christophe e Isnaba, mas o resultado acabou por não sofrer alterações.Na próxima jornada, o FC Porto B defronta o Vilafraquense e o Leixões recebe o Sp. Covilhã.