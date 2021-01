FC Porto B-Leixões, 1-2: José Mota vence na estreia com Beto a ser protagonista

O Leixões obteve esta segunda-feira a sua primeira vitória fora de casa na Liga Sabseg, ao bater o FC Porto B 2-1, numa partida da 15.ª jornada em que o guarda-redes leixonense Beto voltou a ser decisivo.

O resultado permitiu à equipa de Matosinhos subir ao 15.º lugar, saindo da zona de despromoção, com 14 pontos, ao passo que o FC Porto B ocupa agora a posição que era do seu adversário, 15.º lugar.

Na estreia do treinador José Mota, o Leixões quebrou também um jejum de vitórias no campeonato que vinha desde 01 de novembro de 2020, quando recebeu e bateu o Benfica B por 3-2, para a oitava jornada.

O Leixões adiantou-se no marcador com um golo de Jefferson Encada, aos 17 minutos, Namaso empatou, aos 23, mas Kiki estabeleceu o resultado final, aos 90, mas a grande figura deste jogo foi Beto com três grandes defesas, aos 65, 82 e 90+4 minutos.

Os matosinhenses surgiram transfigurados e, aos 17 minutos, Jefferson Encada recolheu na bola na área portista, aproveitou a passividade de Diogo Bessa e atirou cruzado, surpreendendo Ricardo Siva e inaugurando o marcador.

O empate tardou apenas seis minutos e chegou após um grande penalidade cometida por Brendon Lucas sobre o irrequieto Francisco Conceição. Namaso encarregou-se de bater a falta e Beto negou-lhe o golo à primeira tentativa, mas a bola ficou novamente ao alcance do atacante portista, que, desta vez com o guardião leixonense caído, marcou.

O Leixões continuou melhor do que FC Porto B e podia ter ido para o intervalo a vencer, pois Nduwarugira, aos 27 minutos, e Nenê, aos 35, tiveram boas ocasiões de golo.

Na segunda parte, os portistas dominaram, tiveram mais bola, remataram mais e só não conseguiram ultrapassar Beto, que assinou mais uma grande exibição, mas foi o Leixões a sair vitorioso, quando Kiki, aos 90, anotou o tento da vitória.

Jogo disputado no Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia.

FC Porto B - Leixões, 1-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Jefferson Encada, 17 minutos

1-1, Namaso, 23

1-1, Kiki, 90

Equipas:

- FC Porto B: Ricardo Silva, Rodrigo Pinheiro, Pedro Justiniano, João Marcelo, Diogo Bessa (Carlos Gabriel, 39), Francisco Conceição, Tiago Matos, Rodrigo Valente, Johan Gómez (Mor N' diaye, 71), Gonçalo Borges (Igor Cássio, 72) e Namaso.

(Suplentes: Ivan Cardoso, Mor N' diaye, Rafael Pereira, Carlos Gabriel, Boateng, Diogo Ressurreição, Gonçalo Brandão, Bernardo Folha e Igor Cássio).

Treinador: Rui Barros.

- Leixões: Beto, Edu Machado, Pedro Pinto, Brendon Lucas, Rafael Furlan, Nduwarugira, Bruno Monteiro (Rucker, 90+4), Wendel (Sapara, 66), Avto (Paulo Machado, 79), Jefferson Encada (Kiki, 79) e Nenê (Rui Pedro, 90+4).

(Suplentes: Stefanovic, Tiago André, Sapara, Rui Pedro, Paulo Machado, Jota Silva, Rucker, Kik e Lucas Lopes).

Treinador: José Mota.

Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Carlos Gabriel (45+1), Brendon Lucas (57), Nduwarugira (73) e Pedro Justiniano (74).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.