FC Porto B-Leixões, 4-0: dragões competentes golearam adversário frágil

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto B recebeu e goleou este domingo o Leixões por 4-0, num jogo da 25.ª ronda da 2.ª Liga em que a equipa portista mostrou competência, ante um opositor frágil no ataque.

O atacante nigeriano Marcus marcou o primeiro, de cabeça, aos 11 minutos, Bruno Costa marcou o segundo golo, de penálti, nos descontos da primeira parte, Wendel, um ex-leixonense, apontou o terceiro, aos 51 e Marcus 'bisou' e fechou a contagem, aos 85.

O FC Porto subiu do nono para o sexto lugar, com 34 pontos, e o Leixões caiu um lugar na classificação geral, ocupando agora o 13.º e continuando com 30.

O Leixões perdeu ainda o lateral esquerdo Joel, que saiu lesionado antes do intervalo, com uma luxação no ombro direito, após ter cometido a grande penalidade que deu ao FC Porto o 2-0, e perdeu ainda o central Calasan, expulso aos 88 minutos, por ter visto o segundo cartão amarelo.

O Leixões entrou bem e ameaçou marcar aos nove minutos, por Fabinho, mas foi o FC Porto B quem faturou, dois minutos volvidos: Gonçalo Borges cruzou da esquerda e Marcus cabeceou quase sem oposição, batendo pela primeira vez Beunardeau.

O Leixões dispôs de nova ocasião para fazer golo aos 24 minutos, por Fabinho, e de outra aos 28, por Morais, mas o remate deste, de fora da área, falhou o alvo.

O desperdício maior no lado leixonense foi de Ricardo Valente, que se isolou pouco depois da meia hora, contornou o guarda-redes Meixedo e rematou fraco, permitindo ao central Romain Correia chegar a tempo de evitar o golo.

O panorama complicou-se para o Leixões aos 42 minutos: Joel derrubou Rodrigo Fernandes, cometendo grande penalidade, lesionou-se e foi substituído por Miguel Ângelo, tendo saído de maca do relvado. Bruno Costa bateu o penálti e o FC Porto foi para o intervalo a ganhar por 2-0.

A eficácia portista voltou a fazer mossa no Leixões aos 51 minutos. Calasan, que ao intervalo rendera João Amorim, falhou um corte, Marcus recebeu a bola e endossou-a a Wendel, que fez o terceiro golo portista.

Nada saía bem ao Leixões, que, aos 53 minutos, esteve perto do golo e viu Meixedo negar-lho com uma defesa atenta.

A competência do FC Porto B quase valeu a Marcus novo golo, aos 58 minutos, sendo que a resistência do Leixões perdeu vigor e o perigo rondou várias vezes a baliza de Beunardeau.

Gonçalo Borges acertou na barra já perto do fim e Marcus 'bisou' e fez o resultado final, aos 85 minutos, dando o melhor seguimento a uma assistência de Wendel, após um dos muitos contra-ataques com que o FC Porto 'atingiu' o Leixões neste jogo.

Jogo no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia.

FC Porto B-Leixões, 4-0.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Marcus, 11 minutos.

2-0, Bruno Costa, 45+1 (grande penalidade).

3-0, Wendel Silva, 51.

4-0, Marcus, 85.

Equipas:

- FC Porto B: Francisco Meixedo, Rodrigo Ferreira (Levi, 70), Zé Pedro, Romain Correia, João Mendes, Vasco Sousa (Luan Brito, 86), Bruno Costa, Rodrigo Fernandes, Marcus (Rui Monteiro, 86), Gonçalo Borges (Nilton, 81) e Wendel Silva (Jorge Meireles, 86).

(Suplentes: Ivan, André Oliveira, Gabi, Dinis, Rui Monteiro, Jorge Meireles, Luan Brito, Levi e Nilton).

Treinador: António Folha.

- Leixões: Beunardeau, João Amorim (Agostinho, 46), João Meira, Brunão, Joel (Miguel Ângelo, 45+1), Zag (Calasan, 46), Fabinho, Morais (Rafa, 70), Thalis, João Oliveira (Moisés Conceição, 70) e Ricardo Valente.

(Suplentes: Ricardo Moura, Calasan, Moisés Conceição, Paulo Alves, Pedro Coronas, Agostinho, Miguel Ângelo, Wakaso e Dasse).

Treinador: Vítor Martins.

Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Romain Correia (21), Rodrigo Fernandes (36) Bruno Costa (38), João Oliveira (41), Calasan (74 e 88) e Agostinho (90+2). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Calasan (88).

Assistência: 528 espetadores.