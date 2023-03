FC Porto B-Mafra, 1-1: duas expulsões e David Carmo de regresso a tempo inteiro

O FC Porto B recebeu e empatou este domingo com o Mafra (1-1), em jogo da 23.ª jornada da Liga SABSEG, em que a equipa visitante teve dois jogadores expulsos.

O Mafra adiantou-se no marcador com um remate feliz de Pité nos descontos da primeira parte e João Mendes empatou com um disparo forte, rasteiro e cruzado aos 57 minutos.

Leandrinho viu o segundo cartão amarelo e o consequente vermelho aos 70 minutos, e Gui Ferreira recebeu o cartão vermelho direto aos 88 minutos por falta grosseira sobre Bruno Costa, deixando a sua equipa reduzida a nove jogadores.

Com esta igualdade, o FC Porto B mantém-se no sexto lugar da tabela classificativa, com 31 pontos, e o Mafra desceu do 15.º para o 16.º, com 23 pontos, por troca com a BSAD, que tem a mesma pontuação.

Reforçado com o central David Carmo - que não fazia 90 minutos desde outubro -, o médio Bruno Costa e o atacante Gonçalo Borges, que habitualmente trabalham com Sérgio Conceição, o FC Porto B sentiu muitas dificuldades na primeira parte para lidar com a boa organização geral do Mafra.

A equipa visitante, apesar de se encontrar numa situação perigosa na classificação, abordou este jogo sem complexos, procurou atacar sempre que teve oportunidade para tal e esteve sempre mais confortável no jogo.

O primeiro lance de grande perigo pertenceu ao Mafra, aos 37 minutos, numa jogada em que a equipa saiu bem da pressão alta do FC Porto B e lançou um contra-ataque venenoso pelo lado esquerdo, onde Fati, já em plena área contrária, rematou, mas para as malhas laterais da baliza de Gonçalo Ribeiro.

Leandrinho viu o cartão amarelo aos 43 minutos após uma disputa de bola mais acesa com Vasco Sousa, que aliás gerou um pequeno sururu entre alguns jogadores, tendo Wendel também sido punido.

O Mafra marcou aos 45+1'. Fati serviu Pité e este, na área portista, rematou com o pé esquerda, a bola foi desviada por David Carmo e Gonçalo Ribeiro ficou aí batido, nada tendo podido fazer para evitar o golo do Mafra a escassos segundos do intervalo.

Depois de um primeiro tempo em que igualou o FC Porto B na posse de bola, e teve mais remates, o Mafra debateu-se com um conjunto portista mais intenso, agressivo e dinâmico na segunda parte e foi obrigado a recuar.

O perigo rondou a baliza do Mafra aos 56 minutos e o empate chegou no minuto seguinte e no seguimento de um canto. João Mendes recebeu a bola, atirou forte, cruzado e rasteiro e batendo Samu, empatando a partida.

A pressão portista prosseguiu e Bruno Costa culminou uma boa jogada pela direita, aos 66', com um cruzamento que deixou a baliza de Samu novamente sob grande perigo.

O Mafra reagiu e ameaçou marcar em dois lances quase consecutivos. No primeiro, a equipa pediu, em vão, grande penalidade e no segundo Pedro Lucas deu sequência a um cruzamento de esquerda cabeceando à barra da baliza de Gonçalo Ribeiro.

A vida do Mafra complicou-se aos 70 minutos quando Leandrinho viu o segundo amarelo por derrubar Wendel à entrada da grande área da sua equipa, seguido do cartão vermelho.

O FC Porto carregou ainda mais, Gonçalo Borges finalizou com um remate por alto um ataque promissor aos 86 minutos e Gui Ferreira também foi expulso por ter cometido falta grosseira sobre Bruno Costa, que lhe valeu o vermelho direto.

Samu evitou o golo com uma palmada aos 90+1' e a baliza do Mafra passou por um mau bocado até ao fim, mas a equipa de Rui Borges acabou por resistir e, assim, sair do jogo com um ponto.

Jogo no Estádio Luís Filipe Meneses, em Vila Nova de Gaia

Porto B - Mafra, 1-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Pité, 45+1 minutos

1-1, João Mandes, 57'

Equipas:

- FC Porto B: Gonçalo Ribeiro, Zé Pedro, David Carmo, Romain Correia (Luan Brito, 89'), João Mendes (Nilton, 81'), Sidnei Tavares (Rodrigo Fernandes, 71'), Rodrigo Ferreira (Martim, 90'), Bruno Costa, Vasco Sousa (Marcus, 81'), Gonçalo Borges e Wendel Silva.

(Suplentes: Ivan, Martim, Rodrigo Fernandes, André Oliveira, Jorge Meireles, Luan Brito, Levi e Nilton e Marcus).

Treinador: António Folha.

- Mafra: Samu, Diga, Pedro Pacheco, Pedro Barcelos, Gui Ferreira, Leandrinho, Pité (Ousmane Diao, 90'), Leonardo (Chriso, 53'), Loide Augusto (Edwin Vente, 89'), Fati (Lucas, 72') e Pedro Lucas.

(Suplentes: Renan, Lucas, Edwin Vente, Chriso, João Goulart, Ousmane Diao, Lucas Gabriel, Vítor Gabriel e Miguel Sousa).

Treinador: Rui Borges.

Árbitro: Anzhony Rodrigues (AF Madeira).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Sidnei Tavares (10'), Gonçalo Borges (39'), Wendel (44'), Vasco Sousa (44'), Leandrinho (70'), Marcus (82') e Pedro Barcelos (90+2'). Cartão vermelho para Leandrinho (70') e Gui Ferreira (88').

Assistência: 355 espetadores.