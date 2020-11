FC Porto B-Mafra, 1-2: Liderança conservada com bis de Abel Camará

Dois golos de Abel Camará permitiram ao Mafra vencer este sábado o FC Porto (1-2), em duelo da 9.ª jornada da 2.ª, e segurar, assim, a liderança isolada do campeonato.

Os dragões somaram a quarta derrota consecutiva, ao passo que o Mafra confirmou o seu bom momento, apesar de se ter apresentado neste jogo com apenas cinco suplentes devido a vários casos de positivos do novo coronavírus na equipa, seis deles anunciados hoje, e também por ter dois jogadores lesionados

Tais contrariedades, contudo, não impediram o Mafra de se apresentar com uma atitude ambiciosa e de, com isso, ter criado muitos problemas defensivos ao FC Porto B durante quase toda a primeira meia hora.

Com mais bola e mais iniciativa, os visitantes puseram pela primeira vez à prova o guarda-redes Ricardo Silva aos 10 minutos, num remate forte de Gustavo Moura, e acabaram mesmo por marcar através de um remate forte cruzado de Abel Camará (24).

A reação portista foi imediata e teve em Francisco Conceição um dos seus principais protagonistas. Aos 28 minutos, o ala portista deixou para trás alguns adversários à custa de dribles curtos e o guardião Godinho sentiu-se ameaçado pela primeira vez.

O Mafra encolheu-se junto da sua área e o FC Porto pressionou e conseguiu empatar aos 33 minutos, por Carlos Gabriel, num lance de insistência que começou a ser desenhado no corredor direito.

Os portistas continuaram a dominar até ao intervalo e já na segunda parte causaram muitas dificuldades ao seu adversário, que por mais do que uma vez esteve à beira de sofrer o segundo golo. Numa dessas situações aflitivas para o Mafra, Gui Ferreira substituiu o seu guarda-redes e, de cabeça, impediu um golo (54).

Depois de 20 minutos em que procurou intensamente adiantar-se no marcador, com Francisco Conceição e também Johan Gomez em grande destaque no flanco direito, o FC Porto pagou a fatura do risco corrido e da sua ineficácia na finalização e sofreu novo golo, aos 63 minutos.

O Mafra conseguiu uma aberta, forçou a entrada pelo lado esquerdo da defesa portistas e João Graça (jogador com formação azul-e-branca) construiu a jogada que permitiu a Abel Camará bisar na partida e recolocar a sua equipa a ganhar novamente (1-2).

O golo mexeu com o FC Porto B e daí até ao fim equipa de Rui Barros deu tudo para alterar o resultado desfavorável, mas já não foi a tempo, porque foi perdendo a lucidez e paciência e também porque o Mafra, coeso e solidário no processo defensivo, conseguiu fechar os caminhos para a sua baliza e, desse modo, segurar os três pontos.

Jogo disputado no Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia.

FC Porto B - Mafra, 1-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Abel Camará, 24 minutos

1-1, Carlos Gabriel, 33

1-2, Abel Camará, 62

Equipas:

- FC Porto B: Ricardo Silva, Tiago Matos (Angel Torres, 85), Pedro Justiniano, Gonçalo Brandão, Carlos Gabriel (Rodrigo Conceição, 65), Francisco Conceição, Mor Ndiaye, Rodrigo Valente (Gonçalo Borges, 65), Johan Gomez, Danny Loader e Boateng.

Suplentes: Ivan Cardoso, Mosquera, Diogo Bessa, Angel Torres, Rafael Pereira, Gonçalo Borges, Rodrigo Conceição, Ebuka e Meneses.

Treinador: Rui Barros.

- Mafra: Godinho, Campos, Tomás Domingos, João Miguel, Gui Ferreira, Kaká (Rodrigo Gui, 89), Cuca, João Graça (Wenderson, 72), Rodrigo Martins (Lee, 64), Moura (Andrézinho, 64) e Abel Camará.

Suplentes: Pedro, Andrézinho, Lee, Rodrigo Gui e Wenderson.

Treinador: Filipe Cândido.

Árbitro: Bruno Rebocho (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Rodrigo Martins (37), Cuca (40), Gui Ferreira (71), Gonçalo Brandão (73), N'Diaye (85) e Abel Camará (90+4).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.