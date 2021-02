FC Porto B-Oliveirense, 1-2: 'reforços' Toni Martínez e Romário Baró insuficientes

A Oliveirense venceu este domingo fora o FC Porto B por 2-1, numa partida da 20.ª jornada da Liga Sabseg em que os 'reforços' Toni Martinez e Romário Baró foram insuficientes para os dragões regressarem aos triunfos.

Coube, precisamente, a Toni Martinez inaugurar o marcador, aos cinco minutos, mas a Oliveirense deu a volta ao resultado, como golos de Machado, aos 31, e Bertoluzo, aos 73, pouco antes de Bernardo Folha, filho do treinador António Folha, ser expulso, aos 76, deixando o FC Porto em inferioridade numérica.

Os portistas sofreram a oitava derrota caseira, não ganham há 10 jornadas e mantêm-se no 18.º e último posto da classificação, com 14 pontos, ao passo que a formação de Oliveira de Azeméis subiu ao 12.º lugar, tendo agora 21 pontos.

O encontro começou 12 minutos atrasado face à hora marcada (15h00) e o FC Porto B iniciou a partida com o médio Romário Baró e o atacante Toni Martinez, que habitualmente trabalham com a equipa principal, sob as ordens de Sérgio Conceição, talvez devido à sua situação classificativa.

Romário Baró e Toni Martinez mostraram serviço logo aos cinco minutos. O médio iniciou um ataque rápido e Toni Martinez finalizou-o, batendo Arthur e fazendo assim o 1-0, depois do guarda-redes da Oliveirense ter defendido um primeiro remate do atacante espanhol.

O melhor que a Oliveirense consegui nos primeiros 20 minutos, a nível ofensivo, foi um canto, e Toni Martinez esteve perto de bisar aos 28 minutos, mas desta vez Arthur esteve melhor e evitou o golo com uma boa intervenção.

Os portistas tinham o jogo controlado quando a Oliveirense chegou pela primeira vez perto da baliza contrária, aos 31 minutos, e ganhou um canto. Num primeiro momento a defesa da equipa orientada por António Folha tirou a bola da sua área, mas depois houve um cruzamento largo e o central Machado, à vontade, cabeceou e empatou, deixando à vista as carências defensivas do FC Porto B.

A qualidade e a intensidade do jogo baixaram muito na segunda parte e a Oliveirense acabou por virar o resultado a seu favor num ataque pelo lado esquerdo em que Rodrigo Pinheiro facilitou e Leo Bahia aproveitou, ganhando terreno e tempo para cruzar e permitir a Betoluzo fazer o 2-1, com um bom remate de primeira.

Restavam ainda quase 20 minutos de jogo, mas tudo se complicou para o FC Porto B quando Bernardo Folha, filho do técnico portista, viu o cartão vermelho direto nove minutos depois de ter entrado em campo e de se ter estreado pelo conjunto portista.

A decisão do árbitro foi muitíssimo contestada pelos 'dragões', nomeadamente, pelo seu técnico, que a consideraram exagerada, e daí até ao fim a Oliveirense procurou e conseguiu segurar a vantagem, em grande medida graças a pelo menos duas grandes defesas do guardião Arthur, quando o FC Porto tentava tudo para empatar.





Jogo disputado no Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia.

FC Porto B - Oliveirense, 1-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Toni Martinez, 05 minutos.

1-1, Machado, 31.

1-2, Bertoluzo, 73.

Equipas:

- FC Porto B: Cláudio Ramos, Rodrigo Conceição, Pedro Justiniano (Igor Cássio, 75), João Marcelo, Diogo Bessa, Johan Gomez (Tiago Matos, 61), Romário Baró, Mor N' diaye, Rodrigo Valente (Rodrigo Pinheiro, 68), Gonçalo Borges (Bernardo Folha, 68) e Gonçalo Borges.

(Suplentes: Ricardo Siva, Tiago Matos, David Vinhas, Rodrigo Pinheiro, Carlos Gabriel, Boateng, Diogo Ressurreição, Bernardo Folha e Igor Cássio)

Treinador: António Folha.

- Oliveirense: Arthur, Leandro Silva, Machado, Steven Pereira, Leo Bahia, Ono (Lima,66), Oliveira (Thalis, 66), Filipe Gonçalves, Kenidy (Pedro Ferreira,90+1), Jorge Teixeira (Michel, 84) e Bortoluzo (Luisinho, 84).

(Suplentes: Coelho, Kadri, Lima, Luisinho, Michel, Pedro Ferreira, António Gomes, Thalis e Luiz Henrique).

Treinador: Raul Oliveira.

Árbitro: João Bento (AF Santarém).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Gonçalo Borges (61), Steven Pereira (80) e Luisinho (90). Cartão vermelho direto para Bernardo Folha (76).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.