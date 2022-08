FC Porto B-Oliveirense, 2-0: dois golos nos descontos da 1.ª parte resolvem o jogo

Dois golos num minuto e nos descontos da primeira parte permitiram ao FC Porto B bater este domingo a Oliveirense por 2-0, em jogo da terceira jornada da 2.ª Liga.Marcus fez o 1-0 aos 45+2 minutos, com um remate de primeira, depois de um cruzamento da esquerda de João Mendes, e Gonçalo Borges apontou o 2-0, aos 45+3, num lance em que ele próprio correu algumas dezenas de metros sem oposição no mesmo lado e finalizou a sua ação com um remate colocado.

O FC Porto B entrou forte, dominou o jogo até aos 15 minutos, tendo então tido mais bola e mais iniciativa, ainda que sem criar perigo para a baliza adversária.

A Oliveirense equilibrou e respirou melhor depois dessa fase inicial, em que quase não saiu do seu meio-campo, e lançou alguns ataques que foram mal definidos. Wendel teve tudo para abrir o marcador aos 26 minutos e foi já nos descontos, com duas transições rápidas pelo flanco esquerdo, que o FC Porto B marcou.

Tanto no 1-0, de Marcus, como no 2-0, de Gonçalo Borges, os portistas aproveitaram todo o espaço que o adversário concedeu na faixa esquerda, sobretudo no lance que deu origem ao segundo golo.

A Oliveirense iniciou a segunda parte com três alterações no seu 'onze', foi uma equipa muito mais ofensiva e perigosa do que até ao intervalo, bateu-se de igual com o FC Porto B, teve períodos em que foi superior, e criou ocasiões de perigo e de golo, mas falhou na finalização.

Lessinho, aos 61 minutos, atirou forte e forçou Francisco Meixedo a ceder canto, o perigo rondou a baliza portista aos 66 e aos 71 minutos e nestes lances ficou claro que a Oliveirense tem problemas na decisão final dos seus ataques.

Em desvantagem, a Oliveirense foi arriscando cada vez mais e isso quase lhe custou o terceiro golo quando, aos 74 minutos, foi surpreendida por um mais um contra-ataque do FC Porto que Gonçalo Borges, porém, concluiu com um remate para fora.

O jogo partiu-se na ponta final e a Oliveirense tentou tudo para reduzir, mas Francisco Meixedo e as já referidas carências finalizadoras da equipa de Oliveira de Azeméis deixaram o marcador inalterado e o FC Porto com os três pontos graças à sua superior eficácia goleadora.

Jogo realizado no Estádio Luís Filipe Meneses, em Vila Nova de Gaia.

FC Porto B -- Oliveirense, 2-0.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Por Marcus, aos 45+2 minutos

2-0, Gonçalo Borges, 45+3.

- FC Porto B: Francisco Meixedo, Rodrigo Conceição, João Marcelo, Zé Pedro, João Mendes, Vasco Sousa (Silvestre Varela, 65), Samba Koné (Rodrigo Fernandes, 65), Bernardo Folha (Sidnei Tavares, 46), Gonçalo Borges (Nilton Varela, 81), Wendel Silva e Marcus (Umaro Candé, 89).

(Suplentes: Gonçalo Ribeiro, Romain Correia, Sidnei Tavares, Rodrigo Fernandes, Gabi, Rui Monteiro, Umaro Candé, Varela, Nilton e Mota).

Treinador: António Folha.

- Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Gonçalo Pimenta, Rodrigo Borges, Iago Reis, Zé Pedr (Miguel Pereira, 46), Filipe Alves (Pisco, 46), Ibrahima (Zé Leite, 64), Pedro Marques, Duarte Duarte (Serginho, 46), Lessinho e Michel Obi, 72).

(Suplentes: Nuno Silva, Miguel Pereira, Marcelo Marques, Obi, Serginho, Pisco, Zé Leite, Maga e Kazu).

Treinador: Fábio Pereira.

Árbitro: Anzhony Rodrigues (AF Madeira).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Lessinho (09), João Mendes (10) Filipe Alves (45+4), Rodrigo Conceição (58), Pedro Marques (66), Sidnei Tavares (83) e Zé Leite (84).

Assistência: 498 espetadores.