FC Porto B-Penafiel, 1-2: Eficácia dos visitantes surpreende portistas muito perdulário

O Penafiel venceu este domingo fora o FC Porto B, por 2-1, num encontro da quarta jornada da 2.ª Liga em que os portistas desperdiçaram várias ocasiões de golo e os penafidelenses mostraram eficácia.

O FC Porto podia ter marcado logo aos nove minutos, num lance em que Boateng cabeceou à vontade, para fora, com o guarda-redes Luis Ribeiro batido. O mesmo jogador falhou outra boa situação de golo, ainda melhor, aos 14 minutos e o Penafiel, até aí refugiado no seu meio-campo, criou perigo pela primeira aos 17 minutos, quando Mateus combinou com Paulo Henrique e este rematou já em esforço, com a bola a ser desviada para canto.

Aos 28 minutos, porém, o Penafiel marcou. Mateus aproveitou uma desatenção do central Pedro Justiniano, ficou isolado e fez o 1-0, surpreendendo um FC Porto que até esse momento dominara o jogo.

O golo deu confiança aos visitantes, tirou fulgor aos dragões e o jogo tornou-se equilibrado, mas, apesar disso, Luís Ribeiro teve mais trabalho do que Ricardo Silva e, aos 39 minutos, fez uma intervenção pouco ortodoxa, mas eficaz, para evitar empate.

O empate chegou aos 43 minutos, através de mais um erro, este cometido por David Santos, que introduziu a bola na sua própria baliza, ao tentar intercetar um cruzamento tenso de Rodrigo Conceição.

Já nos 'descontos' da primeira parte, Boateng saltou à vontade e em boa posição para alvejar com êxito à baliza contrária, mas cabeceou por alto e confirmou a sua total desinspiração.

O FC Porto B entrou forte na segunda parte, mas o Penafiel fez o 2-1 logo aos 55 minutos, por Simão, com um remate forte com o pé esquerdo, na sequência de um alívio incompleto da defesa adversária.

O treinador do FC Porto, Rui Barros, procurou soluções no banco de suplentes e uma delas foi o esquerdino Francisco Conceição, filho do técnico Sérgio Conceição, que entrou aos 60 minutos e fez companhia ao irmão Rodrigo Conceição, ex-jogador do Benfica, que foi titular e atuou como lateral direito.

Os locais pressionaram até ao fim e o Penafiel resistiu, juntando as suas forças nas tarefas defensivas, conseguindo segurar três pontos, que foram obra da sua grande eficácia concretizadora.

Jogo disputado no Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia.

FC Porto B - Penafiel, 1-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Mateus, 28 minutos

1-1, David Santos, 43 (própria baliza).

1-2, Simão, 55.

Equipas:

FC Porto B: Ricardo Silva, Rodrigo Conceição, Pedro Justiniano, João Marcelo, Carlos Gabriel, Ebuka (Tiago Matos, 46), Rodrigo Valente, Johan Gómez (Francisco Conceição, 60), Gonçalo Borges, Boateng (Igor Cássio 60) e Danny Loader.

(Suplentes: Ivan Cardoso, Tiago Matos, Angel Torres, Rafael Pereira, Rodrigo Pinheiro, Diogo Ressurreição, Francisco Conceição, Gonçalo Brandão e Igor Cássio.)

Treinador: Rui Barros.

Penafiel: Luís Ribeiro, Coronas, David Santos, Leandro Teixeira, Paulo Henrique, Capela, Vasco Braga, (Ronaldo Tavares, 78), Júnior Franco, Wagner (Ludovic, 69), Simão (Gustavo Henrique, 86) e Mateus.

(Suplentes: Filipe, Vitinha, Cassiano, Ludovic, Ronaldo, Rafa Sousa, Pedro Prazeres, Pedro Soares e Gustavo Henrique)

Treinador: Pedro Ribeiro.

Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Ebuka (10), Franco (36), Simão Azevedo (62), Capela (65), Vasco Braga (68) e Rodrigo Conceição (68).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.