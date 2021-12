FC Porto B-Penafiel, 3-1: hat trick de Danny Loader dá triunfo ao dragão

O avançado inglês Danny Loader marcou esta quinta-feira os três golos da vitória do FC Porto B frente ao Penafiel, por 3-1, num jogo antecipado da 16.ª jornada da Liga SABSEG. Danny Loader abriu o marcador de grande penalidade aos 13 minutos, bisou aos 55' e fez o hat trick aos 89', enquanto Roberto marcou o golo penafidelense aos 19'. O FC Porto B ultrapassou, assim, o Penafiel na classificação geral, e subiu do 10.º ao quinto lugar, somando agora 24 pontos, mais um do que o seu adversário, que desceu para o sexto posto.

O avançado azul e branco podia ter marcado logo aos três minutos, mas quis servir um companheiro em vez de atirar à baliza adversária e a ocasião de golo perdeu-se, mas uma grande penalidade, por falta sobre Vasco Sousa, permitiu ao inglês fazer o 1-0 aos 12 minutos. O Penafiel reagiu em força e chegou à igualdade, graça as um chapéu de Roberto, aos 19, dando sequência a uma jogada coletiva iniciada por Vitinha, que, no corredor central, serviu Rui Pedro e este assistiu o ponta de lança português.

O FC Porto B só não retomou a vantagem aos 24 minutos porque Caio Secco levou a melhor, primeiro, sobre Gonçalo Borges e, depois, Silvestre Varela. O FC Porto B voltou a estar perto do segundo golo aos 41 minutos, quando João Mendes acorreu a um cruzamento largo da direita e rematou de primeira à barra da baliza penafidelense.

A equipa portista regressou para segunda parte sem o médio ofensivo Vasco Sousa, que teve de ser assistido aos 33 minutos depois de uma carga dura de Gonçalo Loureiro, e Danny Loader iria aproveitar um cruzamento teleguiado de Silvestre Varela para, de cabeça, aos 55 minutos, fazer o 2-1. O Penafiel passou então por um mau bocado, porque sentiu grandes dificuldades para sair do seu meio-campo e vencer a forte pressão portista, mas as substituições feitas pelo treinador Pedro Ribeiro mudaram o jogo e o FC Porto B tremeu.

Ronaldo Tavares teve tudo para empatar, aos 71 minutos, mas, com Ricardo Silva só pela frente, atirou para fora, e um cruzamento-remate de Edson Farias, que rendera Vitinha, foi ao poste esquerdo da baliza portista, com o guarda-redes batido e surpreendido com o lance. O Penafiel ainda festejou no empate aos 82 minutos, mas o golo seria anulado por alegado fora de jogo. Danny Loader acabou com as dúvidas obtendo o 3-1 final aos 89 minutos, outra vez de cabeça, finalizando uma jogada com participação decisiva de Diogo Ressureição e Peglow.

Jogo disputado no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia

FC Porto B-Penafiel, 3-1

Intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Danny Loader, 13 minutos (g.p.).

1-1, Roberto, 19

2-1, Danny Loader, 55

3-1, Danny Loader, 89

- FC Porto B: Ricardo Silva, Rodrigo Ferreira, Romain Correia, Zé Pedro, João Mendes (Peglow, 76), Mor Ndiaye, Vasco Sousa (Samba Koné, 46), Silvestre Varela (Diogo Ressureição, 86), Bernardo Folha (Diogo Abreu, 70), Gonçalo Borges (Leonardo Borges, 69) e Danny Loader.

(Suplentes: Ivan Cardoso, Samba Koné, Diogo Abreu, Peglow, Diogo Ressurreição, Wesley, Levi Faustino e Leonardo Borges).

Treinador: António Folha (ausente do banco).

- Penafiel: Caio Secco, Vitinha (Edson Farias, 68), Gonçalo Loureiro, Leandro Teixeira, Ruca, Capela, Zé Valente (David Caiado, 59), João Amorim (Ronaldo Tavares, 68), Zé Pedro, Édi Semedo e Roberto.

(Suplentes: Nuno Macedo, Edson Farias, Lucas Tagliapietra, David Caiado, Ronaldo Tavares, Simão, Vasco Braga, Feliz e Pedro Prazeres).

Treinador: Pedro Ribeiro.

Árbitro: João Pinho (AF Aveiro).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ricardo Silva (22), Silvestre Varela (27), Gonçalo Loureiro (33) e Peglow (90+3).

Assistência: 242 espetadores