FC Porto B reforçado bate Sp. Covilhã (2-1) e quebra ciclo de 14 jogos sem ganhar

O FC Porto B quebrou, este domingo, um ciclo de 14 jogos sem ganhar, ao bater o Sp. Covilhã por 2-1, na 25.ª jornada da 2.ª Liga em que Romário Baró, Fábio Vieira e Evanilson foram decisivos.

Reforçado com esses três jogadores, que habitualmente trabalham com a equipa principal, o FC Porto B chegou aos 2-0 com golos de Evanilson (33 minutos) e Fábio Vieira (56'), este de penálti, depois de assistências de Romário Baró. O Sp. Covilhã reduziu aos 80 minutos, por Filipe Cardoso.

O resultado deixa as duas equipas na mesma posição classificativa, com os dragões ainda no 18.º e último posto, com 21 pontos, e o Sp. Covilhã no 12.º, com 29.

Os portistas dominaram nos primeiros minutos, mas os visitantes tomaram conta do jogo antes ainda dos 10 minutos iniciais e só não marcaram aos 15 minutos, porque Ricardo Silva efetuou uma grande defesa e evitou que Jorge Vilela marcasse de cabeça.

O FC Porto B respondeu e marcou aos 33 minutos, na primeira vez em que criou perigo. Romário Baró serviu Evanilson e este, já muito perto da baliza de Léo Navacchio e descaído sobre o lado direito, fez o 1-0.

O Sp. Covilhã pagou caro a sua passividade defensiva e ineficácia atacante e Romário Baró voltou a fazer estragos na muralha adversária aos 55 minutos, com nova assistência para Evanilson, que foi mais rápido do que um defesa e sofreu penálti. Fábio Vieira bateu a falta, aumentou para 2-0 e deixou o FC Porto B mais confortável.

A partir daí, porém, e também graças à entrada de Bernardo Martins, o Sp. Covilhã começou a ter mais bola e mais iniciativa, a equipa portista recuou e o perigo passou a rondar a baliza de Ricardo Silva.

Após várias ameaças, o Sp. Covilhã chegou ao 2-1, após um cruzamento da direita, que Filipe Cardoso desviou de cabeça para a baliza do FC Porto B, aos 80 minutos, numa fase de intensa pressão do conjunto visitante.