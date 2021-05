FC Porto B 'reforçado' com quinteto da equipa principal goleia e deixa último lugar

'Reforçado' com a presença de cinco jogadores que habitualmente trabalham com a equipa principal - Malang Sarr, Carraça, Romário Baró, João Mário e Evanilson -, o FC Porto B voltou este sábado aos triunfos na Liga SABSEG, ao golear na receção ao Cova da Piedade por 5-1. Com esta vitória clara em jogo da 31.ª jornada, os dragões passam a somar 29 pontos, já fora da zona de despromoção. Ainda assim, note-se que a turma portista ainda tem de esperar pela entrada em cena das restantes equipas, nomeadamente Varzim e Vilafranquense (ambos com 27 pontos), que se defrontam na segunda-feira.

Acabou por ser precisamente Evanilson a figura da partida, ao marcar dois golos (20' e 57'), ao passo que o também 'reforço' Malang Sarr fez um tento (67'), tal como Namaso (24') e Mor N'diaye (83').