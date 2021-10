FC Porto B-Rio Ave, 1-1: igualdade em jogo equilibrado

O FC Porto B e o Rio Ave empataram hoje a um golo, num jogo da sétima jornada da Liga SABSEG em que o guarda-redes Jhonatan evitou o triunfo portista nos últimos segundos. A equipa de Vila do Conde marcou primeiro, aos 44 minutos, por Gabrielzinho (quinto golo do avançado no campeonato), e os portistas empataram por Ndiaye, aos 77. Com este resultado, o Rio Ave mantém-se no segundo lugar, com 14 pontos, e o FC Porto subiu ao novo posto, com nove pontos.

O equilíbrio prevaleceu neste jogo e foi de contra-ataque que as duas equipas criaram mais perigo, sobretudo o Rio Ave, que teve no veloz Gabriezinho a sua principal arma atacante. Gabrielzinho marcou não só o golo dos vilacondenses, como ainda criou várias situações ameaçadoras para a baliza de Ricardo Silva, fazendo uso da sua grande velocidade para lançar o pânico na defesa contrária. Ao contrário, o guarda-redes do FC Porto teve uma tarde negativa, que começou logo aos cinco minutos, quando facilitou, atirou contra Zé Manuel e a bola quase entrou na sua baliza.

Gonçalo Borges esteve ligado a grande parte dos ataques portistas, tendo, porém, 'pecado', por definir mal os lances, deparando-se ainda com um inspirado Jhonatan, o guarda-redes do Rio Ave, que iria ser decisivo para a sua equipa regressar a casa com um empate. Gabrielzinho pôs a sua equipa na frente do marcador quando iludiu a vigilância portista nos instantes finais do primeiro tempo. Zé Manuel recebeu um passe de Guga e assistiu Gabrielzinho, que surgiu nas costas de um defensor adversário e bateu Ricardo Silva com um remate rasteiro.

O FC Porto arriscou mais na segunda parte, o que permitiu ao Rio Ave lançar contra-ataques perigosos e ficar perto de ampliar a sua vantagem, quase sempre com Gabrielzinho envolvido nos lances, como aconteceu aos 51 minutos. Bernardo Folha podia ter empatado aos 56, mas perdeu o duelo com Jhonatan, e o Rio Ave foi criando situações de perigo que não soube materializar.

Ricardo Silva voltou a estar mal com uma saída fora de tempo aos 63 minutos, deixando a sua baliza desprotegida, e Aziz teve todas as condições para fazer o segundo golo para o Rio Ave, mas atirou para fora. O FC Porto empatou aos 77 minutos, na sequência de um cruzamento de Levi Faustino a que Ndiaye deu o melhor seguimento, surgindo ao segundo poste da baliza de Jhonatan para fazer o 1-1.

O Rio Ave tremeu com o golo e foi por muito pouco que não sofreu o segundo nos instantes finais. Diogo Abreu acorreu a um cruzamento atrasado do lado esquerdo e, em posição frontal, atirou de primeira, mas Jhonatan estava no lugar certo, defendeu e segurou a igualdade para a sua equipa.

Jogo disputado no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia.

FC Porto B -- Rio Ave, 1-1

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Gabrielzinho, 44 minutos.

1-1, Ndiaye, 77.

Equipas:

- FC Porto B: Ricardo Silva, Levi Faustino, Romain Correia, Zé Pedro, João Mendes, Ndiaye, Samba Koné (Diogo Abreu, 72), Bernardo Folha (Rodrigo Fernandes, 87), Silvestre Varela, Gonçalo Borges (Leonardo Borges, 87) e Namaso Loader.

(Suplentes: Ivan Cardoso, João Marcelo, Rodrigo Fernandes, Vasco Sousa, Diogo Abreu, Peglow, Sebastian Soto, Diogo Ressurreição e Leandro Borges).

Treinador: António Folha.

- Rio Ave: Jhonatan, Costinha, Aderlan Santos, Hugo Gomes, Pedro Amaral, Vítor Gomes (Rúben Gonçalves, 80), Guga, Ukra (Joca, 63), Zé Manuel, Gabrielzinho e Aziz.

(Suplentes: Leo Vieira, Ângelo, Joca, Pedro Mendes, João Graça, Rúben Gonçalves, Nuno Namora, Fábio Ronaldo e Anderson)

Treinador: Luís Freire.

Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Levi Faustino (55), Zé Pedro (60, Vítor Gomes (72) e Pedro Amaral (90+3).

Assistência: 742 espetadores