FC Porto B-Sp. Covilhã, 3-1: Varela 'desbloqueia' jogo e Loader bisa no triunfo dos dragões

O veterano Silvestre Varela foi o elemento-chave da vitória obtida esta segunda-feira pelo FC Porto B na receção ao Sp. Covilhã, em jogo relativo à 21.ª jornada da Liga Sabseg.

Varela, de 37 anos, entrou ao intervalo para o lugar do médio Samba Koné, ocupou-se da ala direita e, aos 54 minutos, desbloqueou um jogo que não estava a ser fácil para a sua equipa, recolocando os 'dragões' a vencer por 2-1 depois de uma primeira parte menos bem conseguida.

O FC Porto B marcou primeiro, de grande penalidade, aos 29 minutos, por Danny Loader, e o Covilhã empatou aos 37, também na conversão de um castigo máximo, por Diogo Almeida, que fez justiça ao trabalho produzido pelos visitantes. O 2-1 chegou através de Varela e Loader bisou aos 90'+4.

O resultado permitiu ao FC Porto B subir do oitavo para o sétimo posto, com 31 pontos, enquanto o Covilhã marcou passo, mantendo-se no 16.º lugar, com 18 pontos.

Os visitantes, que ganharam pela última vez em 20 de dezembro de 2021, na receção ao Varzim (1-0), para a 15.ª jornada, entraram bem, criaram perigo logo aos quatro minutos, num remate forte de Gilberto que Ricardo Silva defendeu com os punhos, e foram mais fortes durante 20 minutos.

Os portistas evidenciaram problemas na saída da defesa para o ataque, tanto que o guarda-redes Bruno tocou pela primeira vez na bola aos 10 minutos, e o seu jogo foi muito condicionado pela forte pressão que o Covilhã conseguiu exercer.

Aos 29 minutos, contudo, a equipa de António Folha beneficiou de uma grande penalidade e Danny Loader tratou do assunto, fazendo o 1-0, mas esta vantagem durou pouco, pois o Covilhã ganhou também um penálti aos 37 minutos e Diogo Almeida marcou e empatou.

Silvestre Varela entrou logo no início da segunda parte e mudou a face do jogo. O experiente jogador foi para o corredor direito, acrescentou poder de fogo ofensivo ao FC Porto B, criou desequilíbrio e, aos 54 minutos, acorreu a um cruzamento do lado esquerdo, rematou colocado e bateu Bruno.

Folha tinha ganho a sua aposta, pois Varela contribuiu para dar largura e critério ao futebol portista e o Covilhã sentiu crescentes dificuldades para conter o caudal atacante contrário e para sair do seu meio-campo.

Os visitantes ganharam alguns livres na reta final que lhes permitiram levar o jogo para a área contrária e assustar até o conjunto portista, mas ficaram-se por aí e Loader deu o golpe final aos 90'+4, bisando e fazendo o 3-1 na conclusão de um contra-ataque.

Jogo disputado no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia

FC Porto B - Sp. Covilhã, 3-1.

Intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Danny Loader, 29 minutos (grande penalidade).

1-1, Diogo Almeida, 37' (grande penalidade)

2-1, Silvestre Varela, 54'

3-1, Danny Loader, 90'+4

- FC Porto B: Ricardo Silva, Tomás Esteves, Zé Pedro, Romain Correia, João Mendes, Vasco Sousa (Wesley, 90+4), Samba Koné (Silvestre Varela, 46), Mor Ndiaye, Bernardo Folha (Tavares, 74), Danny Loader e Gonçalo Borges (Peglow, 86).

(Suplentes: Ivan Cardoso, Tavares, Rodrigo Ferreira, Diogo Abreu, Peglow, Silvestre Varela, Wesley, Ejaita e Leonardo Borges).

Treinador: António Folha.

- Sp. Covilhã: Bruno, Jean Felipe, André Almeida, Héltiton, David Santos, Samu (Ryan Teague, 63), Tembeng (Camilo, 77), Gilberto, Rui Gomes (Kukula, 77), Diogo Almeida (Arnold, 86) e Jorginho (Perea, 63).

(Suplentes: Igor Araújo, Jorge Vilela, Arnold, Jaime, Ryan Teague, Kukula, Tiago Moreira, Perea e Camilo).

Treinador: Leonel Pontes.

Árbitro: Hélder Carvalho (AF Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Tomás Esteves (12), Danny Loader (17), João Mendes (36) e Tembeng (38).

Assistência: 270 espetadores.